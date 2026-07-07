公然侮辱、誹謗死者 藍委提修刑法加重罰金

立法院程序委員會今午召開會議，據現場議事日程草案，國民黨立委翁曉玲、林思銘、王鴻薇等提出「刑法第312條修正草案」，調高對於已死之人公然侮辱者的刑責，可處6萬元以下罰金，並增列加重構成要件，以廣播、電視、電子通訊、網際網路及其他傳播工具公然侮辱已死之人，或以電腦合成或科技製作不實影像等，加重其刑2分之1。

現今電腦合成或人工智慧（AI）製作影片技術發達，幾可「以偽亂真」。翁曉玲、林思銘、王鴻薇等提出「刑法第312條修正草案」，根據案由，鑑於死者為大、慎終追遠為我國傳統社會的核心倫理價值，名譽權保護不因自然人死亡而當然消滅，死者名譽攸關遺屬情感與社會倫理。

據案由，隨著AI技術一日千里，利用深偽合成及「數位復活」等科技手段產製不實影像、聲音或電磁紀錄的犯罪手法逼真，數位暴力行為若施加於已死之人，真假難辨，造成難以彌補的重創。因此提案，懲治此類新興科技犯罪。

現行刑法第312條規定，對於已死之人公然侮辱者，處拘役或9千元以下罰金。對於已死之人犯誹謗罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

翁曉玲等提案，第312條第1項修正為「對於已死之人公然侮辱者，處拘役或『3萬元以下』罰金。」第2項修正為「對於已死之人犯誹謗罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或『6萬元以下』罰金。」

同時，增列「以廣播、電視、電子通訊、網際網路及其他傳播工具」，或「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法」而犯對於已死之人公然侮辱者，加重其刑2分之1。