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公然侮辱、誹謗死者 藍委提修刑法加重罰金

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院程序委員會今午召開會議。記者屈彥辰／攝影
立法院程序委員會今午召開會議。記者屈彥辰／攝影

立法院程序委員會今午召開會議，據現場議事日程草案，國民黨立委翁曉玲、林思銘、王鴻薇等提出「刑法第312條修正草案」，調高對於已死之人公然侮辱者的刑責，可處6萬元以下罰金，並增列加重構成要件，以廣播、電視、電子通訊、網際網路及其他傳播工具公然侮辱已死之人，或以電腦合成或科技製作不實影像等，加重其刑2分之1。

現今電腦合成或人工智慧（AI）製作影片技術發達，幾可「以偽亂真」。翁曉玲、林思銘、王鴻薇等提出「刑法第312條修正草案」，根據案由，鑑於死者為大、慎終追遠為我國傳統社會的核心倫理價值，名譽權保護不因自然人死亡而當然消滅，死者名譽攸關遺屬情感與社會倫理。

據案由，隨著AI技術一日千里，利用深偽合成及「數位復活」等科技手段產製不實影像、聲音或電磁紀錄的犯罪手法逼真，數位暴力行為若施加於已死之人，真假難辨，造成難以彌補的重創。因此提案，懲治此類新興科技犯罪。

現行刑法第312條規定，對於已死之人公然侮辱者，處拘役或9千元以下罰金。對於已死之人犯誹謗罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

翁曉玲等提案，第312條第1項修正為「對於已死之人公然侮辱者，處拘役或『3萬元以下』罰金。」第2項修正為「對於已死之人犯誹謗罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或『6萬元以下』罰金。」

同時，增列「以廣播、電視、電子通訊、網際網路及其他傳播工具」，或「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法」而犯對於已死之人公然侮辱者，加重其刑2分之1。

針對中國大陸施行「中華人民共和國民族團結進步促進法」，民進黨團再度提案譴責，民進黨立委郭昱晴質疑國民黨和民眾黨立委，面對中國威脅台灣人民安全，為什麼選擇沉默？為什麼拒絕跟民主台灣、跟台灣人站在一起？記者屈彥辰／攝影
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公然侮辱 刑法 翁曉玲 誹謗罪 AI

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