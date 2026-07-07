【重磅快評】賴清德奉上機會 盧秀燕擦亮食安人設

中聯致癌油引爆食安危機，賴清德總統昨天宣布相關油品下架原則，並強調中央與地方須密切合作，針對廠商疏失或通報延遲問題必定查辦到底，絕不寬貸，台中市盧秀燕今天馬上接球，除重罰業者，並宣布即使20%以下的加工製品也要下架，緊盯食安力道更勝中央，符合盧的一貫人設，引發政治效應值得觀察。

民進黨最愛講食安零容忍，在野時尤其喊得大聲，面對美牛、美豬進口議題，民進黨展現強硬態度，堅持瘦肉精零檢出，並發動抗爭，強調食安沒有妥協空間，「食安零容忍」成為招牌口號；但執政後改口國際貿易與科學標準，政策轉為風險管理，食安卻屢現破洞，賴清德眼見毒油可能影響選情，只好出手清理戰場，定調下架及咎責原則，但已不見零容忍的精神，顯露個案當通案處理的應付態度。

賴清德的宣示中最讓人印象深刻的是「該究責就要究責，絕不寬貸」，回到毒油食安管控，最具體的指示就是第一層油品須全品項下架，第二層油品則是使用問題油製成的原型油（如調和油），或是使用比例達20%以上的二級產品，進行預防性下架。

為什麼訂「20%」的數字？衛福部稱是經過專家會議評估，這批毒油的苯駢芘超標4倍（約8ppb），如果加工製品使用的問題油比例低於20%，經過稀釋後，成品致癌物濃度會降到國家標準（2ppb）以下，因此認為低於20%的產品風險極低，僅要求資訊公開，不要求強制下架。

但賴清德忘了，過去民進黨對食安的態度是零檢出、零容忍，發生社會矚目的致癌油事件，更應該就個案處理，以積極作為展現高標準，怎會忘記過去的堅持，反而高舉較寬鬆的國家標準？過去馬英九執政時期針對美牛、美豬進口議題也主張依國際標準行事，但不是被民進黨罵到臭頭嗎？

更甚者，這批致癌油有明確原始出貨批號及加工再製的下游產品批號，食藥署及台中市食安處都已清楚掌握，如果採個案處理，絕對可以「一網打盡」，食藥署提的方案是放行20%以下的加工製品，對於其他食品或許還可以談國家標準，但這是社會矚目案件，不是「除惡務盡」才能消除民眾疑慮嗎？賴清德採行食藥署的版本顯然失策。

就實務面而言，食藥署稱這批油品是4月份製出，南僑5月自主檢驗發現苯駢芘超標，6月10日通知第一層下游福壽，6月30日通報食藥署，在這麼長的一段時間，這批問題油及加工製品恐怕泰半都已進了民眾肚子裡，如果加工製品全部下架，影響層面其實有限。

盧秀燕宣示不認同中央的規定，即使是20%以下也要全部下架，這是依法行使自治權的「從嚴執法」，突襲中央的意味濃厚，難免不被視為是向賴清德叫板；但賴清德說絕不寬貸，卻放行20%以下加工製品，盧說即使20%以下也要下架，反而具體實踐食安零容忍，連侯友宜也跟進，表示新北沒有下架比例的問題，間接表達對中央的不認同。

盧秀燕有意問鼎2028，路人皆知，致癌油事件從嚴執法的動作雖難掩政治攻防的味道，也再度擦亮盧秀燕顧食安的招牌，收獲了政治紅利，但民進黨人捫心自問，這個機會難道不是賴清德親手奉上的嗎？