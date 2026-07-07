矢板明夫被毆、共軍向太平洋射彈 林楚茵：欺負到家門口藍白還裝死？

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨在台中擔任講師，遭33歲陸籍廖姓男子襲擊毆臉。民進黨發言人、立委林楚茵表示，同一天共軍核潛艦向太平洋公海發射彈道飛彈，聲稱符合國際慣例，「中共欺負台灣到了家門口，文攻武嚇輪番上演，藍白還在裝死當沒看見嗎？」

林楚茵表示，昨天矢板明夫在台中遭中國人暴力揮拳，嫌犯得手後火速打算離境，被警方及時在機場擋下，一看就是預謀好的「打帶跑」模式。同一天，共軍核潛艦向太平洋公海發射彈道飛彈，聲稱「符合國際慣例」、「不要過度解讀」，立刻遭到日、澳、紐等國同聲譴責。

林楚茵說，7月才過一個星期，中共動作沒停過，包括跨國鎮壓：「民族團結法」上路，黑手伸向全世界；海上擴權：動員110艘軍警船艦，創歷史新高；斬首威嚇：官媒發布演訓影片，再度出現仿造我國總統府建物；軍事脅迫：向公海發射搭載模擬彈頭的飛彈。

林楚茵說，外有共機共艦騷擾，內有第五縱隊暴力現形，中共威脅已經逼近到每個台灣人身邊，然而在立法院，藍白立委竟然還視而不見，聯手封殺民進黨提出的譴責中共案。太平洋不是中國後院，國際社會也不歡迎這種四處放火的恐嚇慣犯，「藍白不敢譴責中共，就是站在加害者那一邊，當中共霸凌台灣與全世界的幫兇！ 」