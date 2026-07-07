矢板明夫遇襲 卓榮泰：人為威脅沒有國界 盼公私協力保障安全

媒體人矢板明夫遭中國籍港人攻擊，昨行政院長卓榮泰指出，資安威脅沒有國界，來自境外的威脅也不僅是資安範疇，也包含人為威脅，台灣身處地緣政治第一線，就處在此種威脅中，期待公私協力一同保障社會與國家安全。

卓榮泰今日出席「InfoSec Taiwan 2026國際資安組織大會開幕活動」時指出，AI時代正重塑科技架構跟社會信任，也帶來新型態風險。

卓榮泰說，政府將攜手產業合作強化三大面向，首先是建立完善的法制與規範，「資通安全管理法」已於去年12月施行，強化國家整體資通安全法律規範，納管各級政府機關與關鍵基礎設施的資安防護，促進政府在跨機關間的合作及區域聯防，確保台灣法規、產業都能夠與國際無縫接軌。

第二是強化供應鏈安全。卓指出，政府將全力推動跨部會、跨產業的資安聯防體系，打造更完善的資安生態系；第三，政府將結合產官學研各界力量，與國際接軌，投入資安人才培育，並打造國際級資安人才培育環境與產業聚落，提升台灣資安的防禦韌性。

「資安威脅沒有國界。」卓榮泰說，資安不僅攸關國家安全，更是全球安全的關鍵，唯有透過國際合作、情資分享及跨社群的產業協作，才能建立主動防禦的韌性與信任新邊界。

話鋒一轉，卓榮泰提到，來自境外的威脅也不僅是資安範疇，也有人為的威脅。最近幾天，台灣發生境外人士疑似帶著特定意圖，對在台國人或外國人施以暴力，再迅速變裝離境，所幸警政單位迅速查獲將其逮捕。

他說，不僅是資安沒有國界，人為的威脅也沒有國界。台灣在地緣政治的第一線，就處在這樣的威脅當中，期待政府、公協力，一起，公私協力一起來保障所有的社會跟個人跟國家的安全。

他進一步指出，個人資料、商業機密及國家安全都要受到保護，但這三項保護正在被重新定義，期盼各界能共同定義符合時代需求的資安防護能力。