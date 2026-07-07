影／矢板明夫遭襲案 陳培瑜：若為中國介入恐造成寒蟬效應

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在台中遭人揮拳攻擊臉部，警方掌握嫌犯犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票後，於台中國際機場攔截逮捕。對此，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜表示，無論是否涉及跨境鎮壓，公開傷人行為都是暴力事件，應予譴責；若嫌犯具中國背景，甚至是受中國指使，恐成為跨境鎮壓案例，造成寒蟬效應。

陳培瑜今天在立法院受訪時表示，矢板明夫遭攻擊一事，首先應譴責暴力行為。她指出，若後續查明嫌犯具中國背景，甚至可能是受中國派遣，這就是典型的跨境鎮壓與長臂管轄，目的就是讓特定人士因恐懼而不敢公開表達支持民主自由的立場。

陳培瑜表示，矢板明夫因具日本背景，且長期支持台灣，遭遇暴力對待後，可能讓部分民眾產生疑慮，擔心公開支持民主自由是否會面臨風險，進而形成寒蟬效應。陳培瑜指出，此事件若目的在於對台灣社會造成恐嚇與壓力，相關意圖已達到部分效果，但也讓台灣社會更加看清暴力與威權對民主自由造成的威脅。

陳培瑜並提及，中國推動「民族團結進步促進法」等相關政策，目的在於影響不同國家、不同立場人士，使支持自由民主者產生畏懼，這也是民主自由社會最不樂見的情況。

陳培瑜呼籲，社會應共同反對暴力與威權，支持所有為民主自由發聲的人士，不論身處世界何處，都應保障其表達意見的權利。