致癌油風暴 莊瑞雄：行政部門、業者該負責的都跑不掉

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件延燒，在野黨團要求衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛下台負責。民進黨團幹事長莊瑞雄今說，該究責就究責，該負責的都跑不掉，不論行政責任、司法責任或業者責任，都應依法究責，但司法更應徹查的是，相關業者明知油品超標卻未依法通報、持續販售。

莊瑞雄表示，這起食藥用油致癌物超標事件引發全民高度關注，保障國人健康才是最重要的事。賴清德總統昨天已明確定調，「該下架就下架、該公布就公布、該究責就究責」，行政部門必須依法處理，司法調查出來以後，業者如果涉及不法也跑不掉。

莊瑞雄指出，國人關注的重點在事情發生後，什麼時候揭露訊息？這批致癌物超標的油是4月份生產，中聯生產後會留樣本，再來賣到下游廠商，福懋、福壽、泰山還是南僑也會做自主檢驗。從目前掌握資訊顯示，南僑5月份自主檢查2次都超標，隨後告知上游廠商福壽，福壽什麼時候跟中聯講？檢調機關必須查清楚。

莊瑞雄表示，當業者自主檢查發現超標後，接下來動作是什麼？為什麼沒有下架？為什麼6月30日才去通報？按照食安法規定，必須要去通報，「你沒有去通報，這個就是隱匿」，通報後繼續賣是一件多可怕的事情。

至於行政部門是否也應負起政治責任，莊瑞雄強調，食藥署是在6月30日接獲通報後，隔天即會同台中市衛生局前往中聯稽查，接下來7月一連串作為，相信大家都看到了，只是社會大眾不滿意，相信接下來立院在野黨也會提出專案報告，行政部門也跑不掉，行政院本身會去考量。