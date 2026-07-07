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綠昔要江宜樺為毒油下台負責 國民黨團：這話原封不動還卓榮泰

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
中聯油風暴持續至今，國民黨書記長林沛祥表示，請行政院長卓榮泰應負起應有的政治責任。12年前立法院在野最大黨民進黨黨團，直接對著時任的江宜樺院長說，「不知廉恥，民主法治就是責任政治，就應該負起政治責任。」這句話，國民黨團現在原封不動還給卓榮泰。記者陳柄亦／攝影
中聯油風暴持續至今，國民黨書記長林沛祥表示，請行政院長卓榮泰應負起應有的政治責任。12年前立法院在野最大黨民進黨黨團，直接對著時任的江宜樺院長說，「不知廉恥，民主法治就是責任政治，就應該負起政治責任。」這句話，國民黨團現在原封不動還給卓榮泰。記者陳柄亦／攝影

中聯油風暴持續至今，國民黨書記長林沛祥表示，請行政院長卓榮泰應負起應有的政治責任。12年前立法院在野最大黨民進黨黨團，直接對著時任的江宜樺院長說，「不知廉恥，民主法治就是責任政治，就應該負起政治責任。」這句話，國民黨團現在原封不動還給卓榮泰。

林沛祥要求政院，立即擴大全國專業抽驗，不只中聯油其他可能具有同樣汙染風險的原料，食用油、加工油品都應該要全面清查、檢驗、公布。更應該要把供應學校營養午餐、老人供餐的長照機構、食品加工廠和餐飲業的油品，全面納入專案抽檢；以及立即完整公開所有受影響的廠商品牌和產品批號流向，每日更新一次名單，不要讓人民拿著手機一瓶油查10分鐘。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，7月3日食安風暴燒的時候，賴清德總統跑去逛寵物展。請問一下賴總統，當台灣人民在吃致癌毒油的時候，你居然還有心情去吃狗食、讚美狗食。隔日毒油風暴燒得最烈的時候，衛福部長石崇良遭藍白的民代與名嘴揭露，原定當日要去新竹為民進黨的市長參選人站台輔選，週末兩天毒油延燒，石崇良也未公開說明。

許宇甄說，看到民進黨政府的嘴臉，就是各部門首長忙著輔選、忙著跑行程、忙著2026的地方選舉，面對食安事件卻是慢吞吞慢半拍，腦袋裡只有選票，根本沒有把人民的健康放在眼裡。

國民黨立委翁曉玲表示，12年前發生有毒有事件的時候，馬政府當時是迅速啟動，全國的清查，大量的問題有都下架封存，且那時任的衛福部部長邱文達更是主動請辭來承擔政治責任，但這一次中聯油事件，石崇良原本還要安排公開輔選行程，之後也是因為輿論的壓力才取消，由此可見，民進黨這些官員們的心裡，似乎只有政治選舉，而沒有把人民最重要的食安放在心裡。

江宜樺 卓榮泰 國民黨團 致癌沙拉油 石崇良

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