快訊

MLB／中職球隊先等等 費爾柴德續留美職「回家」當水手

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

稱矢板明夫遇襲成跨境鎮壓實例 綠要藍白齊聲譴責中共打壓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人兼立委林楚茵要藍白切莫再與中共唱和、漠視國人安全，應共同守護「民主台灣」。聯合報系資料照
民進黨發言人兼立委林楚茵要藍白切莫再與中共唱和、漠視國人安全，應共同守護「民主台灣」。聯合報系資料照

媒體人矢板明夫遭中國籍港人攻擊，外交部定調，這是中國團結民族法實施後，首起跨國鎮壓案件。民進黨發言人林楚茵今日表達強烈譴責，強調任何企圖以暴力侵犯台灣人民言論自由與人身安全的行為，皆為民主社會所不容。她呼籲，藍白兩黨應與國人站在一起，共同捍衛民主自由，齊聲譴責中共的惡劣打壓。

林楚茵表示，該名中國籍男子在毆打我國公眾人物後隨即搭機離境，背後動機極其可疑。此案為中國「民族團結進步促進法」惡法上路後，在台發生的首例「跨國鎮壓」暴力案件。

林楚茵說，民進黨嚴厲譴責一切暴力，特別是試圖以卑劣手段恫嚇言論自由與人身安全的行徑。然而，面對中共惡法步步進逼，國眾兩黨上週卻聯手否決民進黨團譴責中國的提案，令人深感不解與遺憾。呼籲在野黨切莫再與中共唱和、漠視國人安全，應共同守護「民主台灣」。

林楚茵指出，中共不僅頒布惡法、企圖以暴力箝制台海與國際的反對聲音，甚至於6日午間向太平洋試射潛射洲際飛彈，窮兵黷武的挑釁行徑昭然若揭。這種肆無忌憚的威權擴張，不僅企圖片面改變台海現狀，更嚴重衝擊印太區域的穩定，正是破壞區域和平的罪魁禍首。

林楚茵最後呼籲，北京當局應立即停止不負責任的單邊挑釁行為，展現大國應有的風範，遵守國際秩序並為區域和平穩定盡一份力，更應尊重兩岸多元不同的聲音。持續蠻橫橫行，只會坐實中國就是「區域麻煩製造者」的國際形象。

矢板明夫 中共 林楚茵 民進黨團

延伸閱讀

矢板明夫遭攻擊 外交部籲國際社會反制中國跨國鎮壓

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

大陸試射潛射洲際飛彈 總統府嚴正譴責：意圖威嚇國際社會

陸向太平洋發射飛彈…總統府譴責 專家研判啞彈

相關新聞

被抓包輔選違停 鄭英耀還原經過：朋友叫我趕快下車

經濟部長龔明鑫與教育部長鄭英耀日前赴新竹，出席民進黨新竹市長參選人莊競程舉辦的講座活動，事後有網友公布影片，質疑兩人搭乘的公務車或私人租賃車輛臨停於紅線及行人穿越道。鄭英耀今天出席115年度全國教育局（處）長會議，會前受訪時表示，當天是應台灣智庫執行長邀請參加活動，由朋友開車接送。

綠昔要江宜樺為毒油下台負責 國民黨團：這話原封不動還卓榮泰

中聯油風暴持續至今，國民黨書記長林沛祥表示，請行政院長卓榮泰應負起應有的政治責任。12年前立法院在野最大黨民進黨黨團，直接對著時任的江宜樺院長說，「不知廉恥，民主法治就是責任政治，就應該負起政治責任。」這句話，國民黨團現在原封不動還給卓榮泰。

稱矢板明夫遇襲成跨境鎮壓實例 綠要藍白齊聲譴責中共打壓

媒體人矢板明夫遭中國籍港人攻擊，外交部定調，這是中國團結民族法實施後，首起跨國鎮壓案件。民進黨發言人林楚茵今日表達強烈譴責，強調任何企圖以暴力侵犯台灣人民言論自由與人身安全的行為，皆為民主社會所不容。她呼籲，藍白兩黨應與國人站在一起，共同捍衛民主自由，齊聲譴責中共的惡劣打壓。

毒油風暴 國民黨：當年賴市長要求中央站出來 如今賴總統不能慢半拍

中聯油脂食安風暴延燒，國民黨今舉行記者會指出，2014年油品風暴，時任台南市長的賴清德曾主張「食安就是國安」，要求總統不要推諉責任、中央必須站出來；如今自己貴為總統、兼任執政黨主席，面對食安風暴再起，卻讓資訊公開慢半拍、流向公布擠牙膏、風險溝通不到位。請賴清德不要得了政治健忘症，應立即向國人道歉，召開國安會議，追究失職官員責任。

矢板明夫遇襲案 沈伯洋譴責跨境鎮壓、籲民主力量團結

副總統蕭美琴、民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今天上午出席「2026中國影響力網絡年會（China In The World, CITW 2026）」開幕典禮。針對媒體人矢板明夫遇襲案，沈伯洋表示，此案不僅是一起暴力事件，更是跨境鎮壓的典型案例，應予以嚴厲譴責。

毒油風暴蔣萬安砲轟賴清德 道出市井小民憤怒卑微心聲

毒油風暴延燒一周，賴清德總統所謂「該究責就究責、絕不寬貸」成空談，不僅未見官員因此下台，綠營還拚命護航，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等地方首長連日來只能紛紛「自救」，展開強力食安作為，蔣萬安今更砲轟賴總統及行政院長卓榮泰有愧民眾對中央信任及食安要求，一席話說出市井小民憤怒又卑微的心聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。