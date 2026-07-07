稱矢板明夫遇襲成跨境鎮壓實例 綠要藍白齊聲譴責中共打壓
媒體人矢板明夫遭中國籍港人攻擊，外交部定調，這是中國團結民族法實施後，首起跨國鎮壓案件。民進黨發言人林楚茵今日表達強烈譴責，強調任何企圖以暴力侵犯台灣人民言論自由與人身安全的行為，皆為民主社會所不容。她呼籲，藍白兩黨應與國人站在一起，共同捍衛民主自由，齊聲譴責中共的惡劣打壓。
林楚茵表示，該名中國籍男子在毆打我國公眾人物後隨即搭機離境，背後動機極其可疑。此案為中國「民族團結進步促進法」惡法上路後，在台發生的首例「跨國鎮壓」暴力案件。
林楚茵說，民進黨嚴厲譴責一切暴力，特別是試圖以卑劣手段恫嚇言論自由與人身安全的行徑。然而，面對中共惡法步步進逼，國眾兩黨上週卻聯手否決民進黨團譴責中國的提案，令人深感不解與遺憾。呼籲在野黨切莫再與中共唱和、漠視國人安全，應共同守護「民主台灣」。
林楚茵指出，中共不僅頒布惡法、企圖以暴力箝制台海與國際的反對聲音，甚至於6日午間向太平洋試射潛射洲際飛彈，窮兵黷武的挑釁行徑昭然若揭。這種肆無忌憚的威權擴張，不僅企圖片面改變台海現狀，更嚴重衝擊印太區域的穩定，正是破壞區域和平的罪魁禍首。
林楚茵最後呼籲，北京當局應立即停止不負責任的單邊挑釁行為，展現大國應有的風範，遵守國際秩序並為區域和平穩定盡一份力，更應尊重兩岸多元不同的聲音。持續蠻橫橫行，只會坐實中國就是「區域麻煩製造者」的國際形象。
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