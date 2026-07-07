當年遇油品風暴賴市長要求中央站出來 國民黨：如今賴總統不能慢半拍

中聯油脂食安風暴延燒，國民黨今舉行記者會指出，2014年油品風暴，時任台南市長的賴清德曾主張「食安就是國安」，要求總統不要推諉責任、中央必須站出來；如今自己貴為總統、兼任執政黨主席，面對食安風暴再起，卻讓資訊公開慢半拍、流向公布擠牙膏、風險溝通不到位。請賴清德不要得了政治健忘症，應立即向國人道歉，召開國安會議，追究失職官員責任。

國民黨文傳會主委陳以信指出，2014年油品風暴時，馬政府確實召開國安會議，行政院長公開道歉，衛福部長也負責下台。今天賴清德既然坐在總統府，就應用同樣標準面對人民。

陳以信指出，賴政府目前最大問題就是資訊不完整、公布不即時。一開始不願公開，後來被迫公開，又以擠牙膏方式從兩百多項、三百多項逐步增加。人民自然會質疑，今天公布的名單，明天會不會又改？政府不能讓人民只看到一份又一份被動補上的名單，而必須一次說清楚、公開完整流向。

陳以信要求政府立即建立一站式食安專區，要讓民眾用手機就能查得到，產品是否受到影響、批號是否列入名單、可不可以購買或食用，以及退換貨、求償管道為何。食安專區不能只是政府公告的堆疊，而要做到完整、即時、可查、可用，讓人民真正避開風險。

國家政策研究基金會社福衛環組召集人陳宜民表示，這次事件凸顯食安制度有明顯破口。下游廠商南僑自主檢驗發現問題，應予肯定；但從4月問題油品生產，到6月底中聯油脂才通報食藥署，中間後續檢驗已出現不合格結果，卻仍延宕多日才處理，政府與業者都必須交代清楚。

陳宜民指出，問題不只在單一產品，而是原料、製程、自主檢驗、上市後監測與通報制度都需要檢討。政府應追查污染源頭究竟來自進口黃豆、乾燥加工、高溫精煉或脫臭製程，並強化PAHs多環芳香烴類檢驗，建立從農場到餐桌的追溯制度。現行「食品安全衛生管理法」雖要求業者自主檢驗不合格應通報，卻未明定多久內必須通報，留下延宕空間，應立即檢討修法。

陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮指出，苯駢芘（BaP）來自有機物不完全燃燒，常見於煙燻、燒烤、油煙、香菸及燃燒汙染中，是世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為第一類致癌物，對人體致癌證據充分。這次中聯油脂油品被驗出超過我國法定標準2ppb，事實已經確認，政府不能以模糊說法淡化風險。

劉宗榮表示，致癌風險取決於暴露量與暴露時間，民眾最重要的是減少暴露，對已知疑慮產品應停止使用，也不必追求所謂「排毒」說法。真正關鍵在於政府必須做好風險管理與風險溝通，包括即時下架、清楚公布流向、降低民眾接觸機會，不能把責任推給人民的身體自己承受。