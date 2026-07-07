矢板明夫遇襲案 沈伯洋譴責跨境鎮壓、籲民主力量團結

副總統蕭美琴、民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今天上午出席「2026中國影響力網絡年會（China In The World, CITW 2026）」開幕典禮。針對媒體人矢板明夫遇襲案，沈伯洋表示，此案不僅是一起暴力事件，更是跨境鎮壓的典型案例，應予以嚴厲譴責。

社團法人台灣民主實驗室今天上午在台北六福萬怡酒店舉行「2026中國影響力網絡年會（China In The World, CITW 2026）」開幕式。沈伯洋於會後接受媒體聯訪時表示，副總統蕭美琴先前在捷克遭遇相關事件，以及自己遭中國大陸「通緝」，都是跨境鎮壓的經典案例，如今矢板明夫遇襲，同樣不只是暴力事件，而是跨境鎮壓行為。

沈伯洋表示，近期台灣接連發生多起事件，包括昨天台中的暴力事件，以及中國大陸試射潛射洲際飛彈等，都是企圖以暴力、威嚇方式讓台灣人噤聲。

沈伯洋強調，台灣人民不會因此少說話，而舉辦並參與「2026中國影響力網絡年會」，讓全球研究中國議題的專家學者齊聚一堂，正代表台灣面對威脅的堅定立場，也展現民主同盟攜手對抗集權政府的決心。