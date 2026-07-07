影／質疑毒油案延遲80天才公布 國民黨團批食安五環失靈

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮，賴清德總統昨天指示相關單位究責。國民黨立法院黨團今天舉行記者會質疑，政府從掌握毒油資訊到對外公布相隔80天，批評「食安五環」全面失靈，要求政府徹查事件並全面檢討食品安全管理機制。

國民黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄及副書記長翁曉玲表示，民眾現在擔心的不只是這一批油品，而是未成年子女及長輩是否已長期食用含有超標致癌物的產品。林沛祥質疑，政府早在4月就已掌握毒油資訊，卻遲至6月才對外公布，甚至還是由民間揭露事件，令人無法接受。

林沛祥批評，民進黨政府推動的「食安五環」已完全失靈，從自主管理、驗證制度、政府抽驗到產品流向管理都未能發揮作用，最後還得由民間協助揭發問題，導致民眾至今仍不清楚家中油品及食品是否安全，政府不應只要求民眾自行上網查詢。

林沛祥指出，苯駢芘並非單一業者才可能產生，只要原料來源、製程溫度、精煉或乾燥等環節控制不當，都可能產生苯駢芘。他呼籲政府全面清查相關產品及製程，檢視現行食安管理與檢驗機制是否確實落實，避免類似事件再次發生。