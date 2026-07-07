美聯邦參議員譚美訪台 將會賴清德總統

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）昨起至8日率團訪問台灣，美國在台協會（AIT）表示，這是譚美一行出訪印太地區的一環，譚美將與台灣高層領袖會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。此外，譚美將於今（7日）下午會見賴清德總統。

AIT指出，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

外交部表示，外交部長林佳龍對譚美再度來訪表達誠摯歡迎；譚美是美國國會「參院台灣連線」成員，長期支持深化台美夥伴關係，過去不僅多次力挺友台議案及連署友我聯名函，更曾於我國新冠疫情嚴峻、亟需疫苗之際搭乘美國軍機來台，宣布美國政府將捐贈疫苗予台灣。

外交部表示，訪團訪台期間將晉見賴清德總統及拜會我國政府高層，美國伊利諾州財務長方仲華（Michael Frerichs）及州參議員法拉奇（Paul Faraci）也將參與本團部分行程，期待共同深化台灣與美國地方層級的連結。

外交部指出，面對威權主義擴張、灰色地帶脅迫與經濟脅迫等挑戰，外交部將在既有良好基礎上，持續與美國國會、行政部門及各界友人密切合作，穩健推進台美在安全、經貿及科技領域的全方位夥伴關係，共創區域和平、穩定與繁榮。