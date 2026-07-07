致癌油風暴盧秀燕批中央蓋牌 綠營反擊：忙著「秀燕交啟臣」
中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標，台中市長盧秀燕今表示，重罰中聯，以及下游福壽、福懋油等2油廠各300萬元，並對中央蓋牌無法認同。對此，民進黨台中市黨團砲轟，盧秀燕撇清責任、模糊焦點，上周六還與國民黨台中市長參選人江啟臣造勢「秀燕要交啟臣」，難道要把食安漏洞交給江啟臣嗎？
盧秀燕今早9時20分在市政會議前受訪表示，對涉及致癌油且設籍台中的中聯、福壽與福懋油，依食安法重罰每家各300萬元；對於中央先是蓋牌、延遲了將近一周才公布受影響業者，又規定20%以下的加工製品無需下架，她無法認同，台中市也恕難配合。
民進黨台中市黨團包括書記長蔡耀頡、市議員陳淑華、黃守達、陳雅惠、張家銨、林德宇等人今天上午9時30分在台中市議會針對問題油召開記者會。
蔡耀頡質疑，盧秀燕今重罰業者各300萬，但如何對全國食安問題負責？依食安法，台中市食安處為主責機關，但南僑企業在今年4月就發現中聯油脂這批油有問題，但市府卻是在6月30日中聯油脂通報後、中央食藥署勒令停工，才在7月3日求問題油下架回收，說不定這2個月，多數問題油早就被吃下肚，市府難道不必負責嗎？慢半拍是市府，而不應去怪中央食藥署。
陳淑華說，食安把關不能只靠業者自主通報，尤其問題油影響校園午餐，數字擴大，讓家長很擔心到底孩子吃下多少？市府應做好食安把關，給家長、社會交代。
黃守達認為，食安零容忍，市府必須拿出有效作為。
陳雅惠說，問題油品影響學校午餐增加到67所，連社區照顧據點等社福機構都波及，市府應清楚向市民交代流向；張家銨質疑，市府從過去天選豬肉、非洲豬瘟，到近日的問題油脂都「慢半拍」，如今問題油脂的名單還在擴大，市府只會開罰，卻無作為。
林德宇指出，台中食安事件至今至少13件，但盧秀燕總是推清責任，盧秀燕剛受訪批中央蓋牌，把責任推回給中央，又在撇清責任，根本是模糊焦點。過去最重要的一周，市府應嚴懲、溯源問題油，但盧秀燕卻在上周六與江啟臣造勢，說「秀燕要交啟臣」，難道是要把食安的漏洞繼續交給江啟臣嗎？
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