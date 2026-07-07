快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

致癌油風暴盧秀燕批中央蓋牌 綠營反擊：忙著「秀燕交啟臣」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）上周六致贈市長參選人江啟臣（右）特製市長桌牌，並稱「秀燕交啟臣」。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕（左）上周六致贈市長參選人江啟臣（右）特製市長桌牌，並稱「秀燕交啟臣」。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標，台中市長盧秀燕今表示，重罰中聯，以及下游福壽、福懋油等2油廠各300萬元，並對中央蓋牌無法認同。對此，民進黨台中市黨團砲轟，盧秀燕撇清責任、模糊焦點，上周六還與國民黨台中市長參選人江啟臣造勢「秀燕要交啟臣」，難道要把食安漏洞交給江啟臣嗎？

盧秀燕今早9時20分在市政會議前受訪表示，對涉及致癌油且設籍台中的中聯、福壽與福懋油，依食安法重罰每家各300萬元；對於中央先是蓋牌、延遲了將近一周才公布受影響業者，又規定20%以下的加工製品無需下架，她無法認同，台中市也恕難配合。

民進黨台中市黨團包括書記長蔡耀頡、市議員陳淑華、黃守達、陳雅惠、張家銨、林德宇等人今天上午9時30分在台中市議會針對問題油召開記者會。

蔡耀頡質疑，盧秀燕今重罰業者各300萬，但如何對全國食安問題負責？依食安法，台中市食安處為主責機關，但南僑企業在今年4月就發現中聯油脂這批油有問題，但市府卻是在6月30日中聯油脂通報後、中央食藥署勒令停工，才在7月3日求問題油下架回收，說不定這2個月，多數問題油早就被吃下肚，市府難道不必負責嗎？慢半拍是市府，而不應去怪中央食藥署。

陳淑華說，食安把關不能只靠業者自主通報，尤其問題油影響校園午餐，數字擴大，讓家長很擔心到底孩子吃下多少？市府應做好食安把關，給家長、社會交代。

黃守達認為，食安零容忍，市府必須拿出有效作為。

陳雅惠說，問題油品影響學校午餐增加到67所，連社區照顧據點等社福機構都波及，市府應清楚向市民交代流向；張家銨質疑，市府從過去天選豬肉、非洲豬瘟，到近日的問題油脂都「慢半拍」，如今問題油脂的名單還在擴大，市府只會開罰，卻無作為。

林德宇指出，台中食安事件至今至少13件，但盧秀燕總是推清責任，盧秀燕剛受訪批中央蓋牌，把責任推回給中央，又在撇清責任，根本是模糊焦點。過去最重要的一周，市府應嚴懲、溯源問題油，但盧秀燕卻在上周六與江啟臣造勢，說「秀燕要交啟臣」，難道是要把食安的漏洞繼續交給江啟臣嗎？

民進黨台中市黨團今天上午在台中市議會針對問題油召開記者會。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市黨團今天上午在台中市議會針對問題油召開記者會。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 中央 江啟臣 致癌沙拉油 苯駢芘 食安

延伸閱讀

毒油案不認同中央20%以上才下架規定 盧秀燕：20%以下也要全部下架

致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

民眾罵翻 食藥署緊急宣布含致癌油2成 食品先下架

聯合報社論／食安破口，中央大事化小，地方與業者補漏

相關新聞

矢板明夫遇襲案 沈伯洋譴責跨境鎮壓、籲民主力量團結

副總統蕭美琴、民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今天上午出席「2026中國影響力網絡年會（China In The World, CITW 2026）」開幕典禮。針對媒體人矢板明夫遇襲案，沈伯洋表示，此案不僅是一起暴力事件，更是跨境鎮壓的典型案例，應予以嚴厲譴責。

毒油風暴蔣萬安砲轟賴清德 道出市井小民憤怒卑微心聲

毒油風暴延燒一周，賴清德總統所謂「該究責就究責、絕不寬貸」成空談，不僅未見官員因此下台，綠營還拚命護航，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等地方首長連日來只能紛紛「自救」，展開強力食安作為，蔣萬安今更砲轟賴總統及行政院長卓榮泰有愧民眾對中央信任及食安要求，一席話說出市井小民憤怒又卑微的心聲。

影／質疑毒油案延遲80天才公布 國民黨團批食安五環失靈

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮，賴清德總統昨天指示相關單位究責。國民黨立法院黨團今天舉行記者會質疑，政府從掌握毒油資訊到對外公布相隔80天，批評「食安五環」全面失靈，要求政府徹查事件並全面檢討食品安全管理機制。

美聯邦參議員譚美訪台 將會賴清德總統

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）昨起至8日率團訪問台灣，美國在台協會（AIT）表示，這是譚美一行出訪印太地區的一環，譚美將與台灣高層領袖會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。此外，譚美將於今（7日）下午會見賴清德總統。

致癌油風暴盧秀燕槓中央「蓋牌」 綠營反擊：忙著「秀燕交啟臣」

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標，台中市長盧秀燕今表示，重罰中聯，以及下游福壽、福懋油等2油廠各300萬元，並對中央蓋牌無法認同。對此，民進黨台中市黨團砲轟，盧秀燕撇清責任、模糊焦點，上周六還與國民黨台中市長參選人江啟臣造勢「秀燕要交啟臣」，難道要把食安漏洞交給江啟臣嗎？

矢板明夫遭陸男襲擊 總統府：民族團結法首起在台跨國脅迫 嚴厲譴責

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨在台中遭陸籍廖姓男子襲擊，總統府發言人郭雅慧今天表示，這起案件是中國在實施「民族團結進步促進法」之後第一起在台灣所發生跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，「我們要表達嚴厲譴責」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。