矢板明夫遭陸男襲擊 總統府：民族團結法首起在台跨國脅迫

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨在台中遭陸籍廖姓男子襲擊，總統府發言人郭雅慧今天表示，這起案件是中國在實施「民族團結進步促進法」之後第一起在台灣所發生跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，「我們要表達嚴厲譴責」。

郭雅慧表示，首先要對矢板明夫先生表達最誠摯的慰問，祝福他早日康復，同時要感謝警方第一時間迅速掌握嫌犯行蹤，在機場就把人順利逮捕，後續交由司法單位會再進行更詳盡的調查與咎責。

郭雅慧說，這起案件是中國在實施「民族團結進步促進法」之後第一起在台灣所發生跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，我們要表達嚴厲譴責，同時也凸顯了中國在全世界各地用跟蹤騷擾、暴力脅迫的方式壓制多元的聲音、箝制言論自由。台灣是民主法治社會，這樣的情況逾越了民主法律的底線，是不會容許的，接下來我們也會跟民主友盟國家持續反制中共的跨國鎮壓。

郭雅慧表示，我們也要呼籲中國，與其在島鏈之間製造軍事壓力、窮兵黷武，還不如做好內政，照顧自己國人；與其跨國鎮壓暴力威脅，還不如以德服人。這些行徑反倒讓國際社會更看清楚中國政權的本質。

郭雅慧說，最後也呼籲國人特別注意，中國「民族團結進步促進法」在7月1日正式上路，到中國去一定要加倍地注意風險。如果以113年統計到今年6月30日為止，台灣人在中國遭到關押或是限制人身自由盤查，人數有374人之多。7月1日之後惡法正式上路，呼籲國人到中國一定要加倍謹慎注意安全。