點名石崇良為食安風暴負全責 民眾黨團：卓榮泰下台也很樂見

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，賴清德總統昨天首度發聲「該究責就要究責」，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，政務官失職當然要付出代價，衛福部長石崇良應該負起政治責任下台，行政院長卓榮泰則要公開向全國人民道歉，「他要下台我們也很樂見。」

民眾黨立法院黨團今天舉行「人民知情權？油不得你」記者會，針對近期爆發食用油風暴，民眾黨團幹事長邱慧洳指出，從總統、行政院長到衛福部長，「這些高官沒有把食安放在心裡，完全就只是在想著選舉」，食藥署認為下游業者也是受害者，難道人民的健康就不需要被保護？

邱慧洳指出，食品安全衛生管理法第15條第1項第3款規定，「有毒或含有害⼈體健康之物質或異物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」，立法理由就是保障人民健康權，然而政府官員完全視若無睹，「如果真的健康無虞，就請總統、行政院長跟衛福部長帶頭示範，喝給我們看，吃給我們看。」

邱慧洳說，面對1300公噸劣質油品流入市面，政府至今只有回收不到18公噸，只有想到保障業者權利，但是卻忽略人民健康權，石崇良甚至想南下輔選，後來被罵到不敢去喊停，賴總統昨天才終於甦醒，「因為面對年底選戰不敢怠惰，選票才是至高無上的價值。」

陳清龍表示，食安問題就是國安問題，衛福部處理得荒腔走板，回顧卓榮泰上任第一天，當時簽署的第一份公文，就是食品安全建設計畫，然而面對這次的食安危機，卻直到昨天才在臉書發文，民眾黨團要求卓榮泰馬上進行專案報告，立法院長韓國瑜本周就會召集協商。

陳清龍指出，賴總統明確表態「該究責就究責」，現在不只要究責廠商責任，行政官員更是應該被究責，政務官失職當然要付出代價，民眾黨團要求石崇良勿再戀棧職位，立即為食安風暴負起政治責任下台，至於卓榮泰則要向立法院提出專案報告，並且公開向全國人民道歉。

前行政院衛生署食品藥物管理局局長康照州則說，我國過去發生多起油品事件，因而催生許多管理及監督機制，如今是否出現失靈狀況，應該藉由此事好好檢討，「整個機制管理及通報時間，有必要進行檢討」，同時呼籲主管機關擴大檢驗，「不會是業者說什麼就是什麼」。

媒體詢問，2014年我國爆發餿水油事件，當時民進黨要求前總統馬英九道歉、時任行政院長江宜樺下台負責，民眾黨團是否有意提出相關主張。陳清龍表示，石崇良絕對要下台，因為他要負起全責，至於卓榮泰則要公開道歉，「如果願意負起政治責任下台，我們當然也很樂見。」