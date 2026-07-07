卓榮泰：沒有政府會放著食安問題不處理 要兼顧資料嚴謹完整

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件延燒，中央處理挨批慢半拍，行政院長卓榮泰今日還原事件處理時間序。他說，沒有政府會放著食安問題不去處理，但積極處理同時，也要顧慮資料的嚴謹完整。此外，這兩天也在準備後續如何維護油品供應和穩定價格。

至於衛福部長、食藥署長是否要下台負責，卓榮泰則未正面回覆，僅稱「他們已經在做這個工作了」。

卓榮泰上午出席活動時透過受訪說明毒油事件時序。他說，6月11日，下游廠商主動通報中聯公司，但中聯公司直到6月30日才通報相關單位。7月1日食藥署稽查後認定油品超過標準，當天決定在7月3日中午前，將第一層18個品項、30個批次的油品全數下架。

卓榮泰續指，7月3日，行政院召集衛福部、食藥署首長確定第二層廠商數量，而地方政府回報的下游廠廠商數包括224家、291家，食藥署核定後則是257家，為避免認定上出現錯誤、遺漏，因此要求食藥署全面徹查，衛福部並於7月4日召開專家會議及公協會座談，一方面取得科學認定，一方面聽取公協會的共同做法。

卓榮泰表示，7月6日，行政院再度召集會議，透過上游廠商提供資料，確認受影響的下游廠商為360家，並根據7月4日專家會議決定，油製品成分超過20%者須立即下架，未超過者也要自主檢查，提出安全保證；食藥署正動員所有人力清查360家廠商提出來的產品，希望盡快公布讓消費者知道。

針對源頭中聯公司，卓榮泰強調，當前除了查驗油品時否違規、超標，對於中聯公司是否涉及提供不實資料、刻意隱匿通報等重大違規事項展開查緝，食藥署會逐日更新查處進度，向國人清楚說明。

至於後續市場秩序，卓榮泰提到，如果中聯公司不能恢復生產，接下來如何維護油品供應與穩定價格，是衛福部、農業部這兩三天正在準備的事情；另外，他也要求教育部聯繫相關學校，所幸暑假期間並未供應營養午餐，因此目前沒有發生更多問題，但仍要清楚追究。

他強調，沒有政府會放著食安問題不去處理，積極處理同時，也要顧慮資料內容是否嚴謹、正確，用最清楚的方式告訴國人，他希望衛福部能盡快將後續查處狀況向國人說明。