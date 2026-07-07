批評李洋被炎上 運彩公會理事長：尊敬運動員與檢視施政兩件事

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇因為批評運動部長李洋「改革不是二分法」而被網友炎上，並替他貼上「既得利益者」的標籤。他今發文說，如果不是關心體育，他不會「逆風」發表看法，但「尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情」希望台灣的體育環境真的應該有所改變。

何昱奇說，多年來他除了累計捐贈超過10萬顆羽球，也長期贊助許多學校添購訓練器材、補助選手出國比賽旅費、提供奪牌獎金，希望讓更多孩子能安心訓練、勇敢追夢。台中市向上國中、大勇國小、中山國中、南屯國小等學校都曾接受過捐贈。南屯國小為感謝他捐助羽球隊培訓發展基金30萬元還頒給感謝狀，「這只是其中一個案例而已」

但是，其實還有更多沒有公開的捐助，但他從未刻意宣傳。因為他一直認為，公益不是做給媒體看，而是做給真正需要的人。他提出對政策的建議，不是反對任何一位部長，更不是針對李洋個人。他敬佩李洋身為奧運金牌選手，為台灣帶來榮耀，但尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情。

何昱奇說，民主社會裡任何公共政策都可以被討論，也都應該接受檢驗。但支持體育，不代表不能監督政策。欣賞一位冠軍，也不代表不能對制度提出建議。他相信，真正能讓台灣體育持續進步的，不是任何人的光環，而是健全的制度、持續的投入，以及願意傾聽基層聲音的態度。

何昱奇說，他曾不忍看到許多基層學校的體育班、校隊每要代表台灣出國比賽時，竟然還要到夜市義賣、四處募款。因此歷經5年奔走，在跨黨派立法委員共同支持下，成功推動「運動彩券發行條例」修正，讓運動發展基金能持續投入基層體育、學生出國競賽及人才培育。如今，許多學生出國比賽已不再需要像過去一樣四處奔走籌措旅費。這才是制度改革真正的價值，也是他最欣慰的成果之一。

他說，未來只要是有利於台灣體育、基層選手和制度改革的事情，他仍然會繼續努力，也願意接受社會各界理性的監督。希望大家評論他的不是立場，而是他做過什麼。不是標籤，而是事實。因為一個人的價值，不在於網路上的一句評論，而在於是否真的為這片土地，留下了改變。