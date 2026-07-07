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批評李洋被炎上 運彩公會理事長：尊敬運動員與檢視施政兩件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇因捐贈台中市南屯國小羽球隊培訓發展基金30萬元而獲頒感謝狀。圖／何昱奇提供
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇因捐贈台中市南屯國小羽球隊培訓發展基金30萬元而獲頒感謝狀。圖／何昱奇提供

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇因為批評運動部李洋「改革不是二分法」而被網友炎上，並替他貼上「既得利益者」的標籤。他今發文說，如果不是關心體育，他不會「逆風」發表看法，但「尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情」希望台灣的體育環境真的應該有所改變。

何昱奇說，多年來他除了累計捐贈超過10萬顆羽球，也長期贊助許多學校添購訓練器材、補助選手出國比賽旅費、提供奪牌獎金，希望讓更多孩子能安心訓練、勇敢追夢。台中市向上國中、大勇國小、中山國中、南屯國小等學校都曾接受過捐贈。南屯國小為感謝他捐助羽球隊培訓發展基金30萬元還頒給感謝狀，「這只是其中一個案例而已」

但是，其實還有更多沒有公開的捐助，但他從未刻意宣傳。因為他一直認為，公益不是做給媒體看，而是做給真正需要的人。他提出對政策的建議，不是反對任何一位部長，更不是針對李洋個人。他敬佩李洋身為奧運金牌選手，為台灣帶來榮耀，但尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情。

何昱奇說，民主社會裡任何公共政策都可以被討論，也都應該接受檢驗。但支持體育，不代表不能監督政策。欣賞一位冠軍，也不代表不能對制度提出建議。他相信，真正能讓台灣體育持續進步的，不是任何人的光環，而是健全的制度、持續的投入，以及願意傾聽基層聲音的態度。

何昱奇說，他曾不忍看到許多基層學校的體育班、校隊每要代表台灣出國比賽時，竟然還要到夜市義賣、四處募款。因此歷經5年奔走，在跨黨派立法委員共同支持下，成功推動「運動彩券發行條例」修正，讓運動發展基金能持續投入基層體育、學生出國競賽及人才培育。如今，許多學生出國比賽已不再需要像過去一樣四處奔走籌措旅費。這才是制度改革真正的價值，也是他最欣慰的成果之一。

他說，未來只要是有利於台灣體育、基層選手和制度改革的事情，他仍然會繼續努力，也願意接受社會各界理性的監督。希望大家評論他的不是立場，而是他做過什麼。不是標籤，而是事實。因為一個人的價值，不在於網路上的一句評論，而在於是否真的為這片土地，留下了改變。

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇說，尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情。聯合報資料照片
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇說，尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情。聯合報資料照片

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