影／矢板明夫受攻擊 陳其邁譴責暴力事件傷害台灣民主

日本媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫昨在台中遭攻擊受傷，高雄市長陳其邁譴責暴力，認為這種行為非常不應該。他表示，希望政府相關部門嚴查，幕後是否有其他組織性或相關團體、個人，都應該把他揪出來；這件暴力事件是對台灣民主一個非常大的傷害。

針對矢板明夫受攻擊事件，高雄市長陳其邁今早在市政會議前受訪表示，任何人的言論都應該受到憲法保障，所以這種暴力行為，非常、非常不應該，也希望政府相關部門必須嚴查幕後是否有其他組織性或相關團體、個人，都應該把他揪出來，另在這段時間要特別注意相關人員的安全。

陳其邁強調，台灣最可貴的就是自由民主，在這裡任何人講的話都應該受到憲法保障，不應該受到這樣的對待，「對我們來說，這件暴力事件是對台灣民主一個非常大的傷害，所以再次嚴厲譴責暴力」。