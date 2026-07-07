美參議員達克沃斯：國會須堅定信念支持台灣民主防衛

美國聯邦參議員達克沃斯6日再次率團訪台，她今天指出，無論誰入主白宮，國會必須堅定信念，長期支持台灣民主與防衛。達克沃斯在台期間除了會晤正副總統，也將拜會立法院與其他政府高層。

美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）由台北發出的新聞稿指出，她是川習會後首位訪台的聯邦參議員。她批評總統川普（Donald Trump）向中國國家主席習近平低頭，對兩黨同意的對台軍售案猶豫不決。

達克沃斯在台期間，將會晤總統賴清德、副總統蕭美琴及其他領袖，強調美國對台灣民主的堅定支持，並討論雙方確保長期關鍵夥伴關係的工作任務。

達克沃斯表示，美國是太平洋國家，為了台灣及美國自身安全，必須持續做台灣的可信賴夥伴。美台友誼高於任何一位總統，無論誰入主白宮橢圓辦公室，國會必須堅定信念，長期支持台灣民主與防衛。

她明確指出，將一如既往與台灣及其他區域夥伴攜手共同因應挑戰，強化安全，建立更繁榮的未來。

訪團在台期間還將會晤立法院院長韓國瑜、國防部長顧立雄及經濟部長龔明鑫等高層。

民主黨籍、伊利諾州選出的達克沃斯是參院台灣連線成員，曾多次訪台並推動友台議案，去年5月也曾率團來台。