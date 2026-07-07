陽光行動／折抵車資 補助搭小黃雙面刃

敬老卡用途以交通為主，各地對開放刷卡搭計程車不同調，補助金額也不同。花蓮縣每趟次補助七成最高，六月起每月最高從一千點提高到一千五百點。台中市一度開放全額折抵計程車資，帶動「刷卡搭小黃」風潮，還得額外追加預算才夠支應。

花蓮縣府前年三月開放敬老卡搭小黃，每趟次補助七成車資，每月最高一千點，今年六月調高到一千五百點。縣府統計，前年實施十個月，支出五二八四萬元，每月約五二八萬元，去年刷掉一億一六四六萬元，平均每月九七○萬元，今年一至四月已用掉四六二八萬元，平均每月一一五七萬元。

這項政策深受肯定，不過議員鄭寶秀說，敬老卡點數每月歸零，長輩用不完很可惜，建議改採年度結算。花蓮縣社會處表示，每月點數歸零是希望鼓勵長輩多外出，若改成年度結算，恐會增加預算負擔。

南投縣府開放敬老卡扣抵計程車資，每趟次補助一百元。縣府統計，每月搭乘量突破三萬人次，全年支出約三千五百萬元。不過，南投曾傳出假刷卡換現金爭議，也曾有運將代刷敬老卡又向乘客收費。縣府表示，已導入ＧＰＳ定位軌跡稽核，從後台抽查異常交易防弊。長者建議，普通計程車難提供輪椅接送，盼開放長照專車或復康巴士，也盼預約機制對高齡者更友善。

台中市府二○一八年一度開放敬老卡「全額」補助計程車費，時任市長林佳龍；開放後的前三天有四千人爆量叫車；當時整體年度預算僅二點四億元，後來追加五點二億餘元才補足缺口。

中市府估算，當時有卅四萬張敬老卡，若每月點數全刷光，全年得支出四十億元，接任的市長盧秀燕隔年起，將計程車補助縮減為每趟次五十元，二○二一年提高為八十五元，今年十月起將提高為一百元。

高雄市敬老卡自七月起，計程車扣抵點數從五十點提高到八十五點。社會局表示，二○二四年起開放刷卡搭計程車，當年支出約四九六萬元，去年提高到九八八萬元。長者抱怨特約計程車常預約不到，提早預約甚至被收取服務費，加上醫院排班車未納入，福利打折扣。

台南市敬老卡沒有固定限額，僅開放搭乘公車與小黃公車，未納計程車補助。議員建議應擴大補助刷卡搭計程車。社會局表示，正評估試算，考慮優先納入低收、中低收等弱勢長者。