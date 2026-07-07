陽光行動／點數競賽！敬老卡加碼 交通擴到消費

台灣邁入超高齡社會，六都等縣市為照顧長者，競相加碼敬老愛心卡點數，今年選舉年幅度更大，雙北每月增至六百點，高雄市點數增幅最大，從每年一千兩百點提高為每月六百點；各地競相擴充使用範圍，除開放折抵掛號費，農會買菜、超商購物等。一張敬老卡成為各縣市點數爭霸戰。

台中 點數六都最高

各地發放敬老愛心卡初衷在促進長者與身障者的社會參與，以交通乘車補助為大宗，包含搭公車、台鐵、捷運或計程車。敬老卡每月補助點數各縣市不一，一點等同一元，也有縣市採非定額點數，可無限次搭公車。

台中市敬老愛心卡每月一千點、原住民每月一千五百點，六都最高。中市府指出，中市敬老卡補助範圍涵括交通、就醫及運動，服務資源包含廿一家客運、十二家車隊五千四百輛合約計程車、卅家衛生所及三八二家合約診所、十家運動中心與運動公園，目前已發出五十三萬張，使用率破八成。

台中市政府統計，敬老愛心卡平均每人每月使用點數三百到四百點，中市長者人口剛突破五十萬人大關，今年度編列超過十億元，十月起刷卡搭計程車抵扣金額從八十五元提高到一百元。社會局長廖靜芝說，樂見長者提升使用率，將在財務可負擔下持續加碼。

雙北 逐步擴大項目

台北、新北市府不約而同，從七月起將每月四百八十點增至六百點，逐步擴大使用項目到運動、醫療與消費相關；明年下半年起，可到超商、農會與藥局等生活通路使用，新北也預計開放泡溫泉、搭觀光巴士，讓長輩樂活。

高雄 額度年翻 6倍

高雄市敬老卡七月起，從每年一千兩百點調整為每月六百點，一年點數額度翻六倍；調增計程車扣抵點數從五十點增至八十五點，新增可扣抵公營市立醫院與衛生所門診掛號費五十元，搭公車原先不扣點，改扣抵半價點數。

竹竹苗等縣市政府爭相加碼，新竹市去年十一月從每月六百點增至八百點，十月更將增至一千兩百點，新竹縣今年十月更將從每月五百點一口氣增至一千點；繼新竹市二○二三年首創敬老卡可到農會購物後，苗栗、竹縣今年也宣布跟進。

苗栗縣南庄鄉原住民張清龍說，鄉內沒火車，公車、客運班次較少，用敬老卡搭公共運具的機會不多，七月起開放可到農會消費，當然是好事。

中央 應訂基本原則

苗栗縣府估算，因擴大計程車與農會消費用途，敬老卡今年預算將突破一億元，明年預估約一點七億元至兩億元。縣長鍾東錦認為，老年人口占全縣兩成，敬老卡擴大多元用途可鼓勵長輩走出家門，縣府稅收一年成長三至四億元，不影響縣府財政。

不過，敬老卡屬非法定社福，各地編列預算逐年攀升，隨人口高齡化，預算恐不斷膨脹。元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君說，各地競相加碼敬老卡點數應與年底選舉有關，照顧高齡者固然重要，但加碼勢必增加地方財政負擔，並潛藏排擠效應。

劉宜君直言，敬老卡政策不該淪為地方政府的點數競賽，中央應訂定基本共同原則，如全國一致的半價優待，地方則依現況彈性調整，用途也應聚焦在交通、就醫、健康促進與社會參與四大類別，不宜擴及購物消費，以免與既有老人福利金重疊。