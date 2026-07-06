賴總統今首度回應毒油事件 王鴻薇批：慢半拍食安潰敗還雙標

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標案，賴清德總統今天首度回應稱「政府絕對會依法嚴格追究，絕不寬縱。」國民黨立委王鴻薇表示，賴總統毒油震怒慢半拍，民進黨食安潰敗還雙標。

王鴻薇表示，過去馬政府時期發生毒油事件，民進黨大張旗鼓要當時的行政院長下台，時任台南市長的賴清德還要求召開國安會議，但如今自己執政時，同樣的事件發生，不曉得行政院長卓榮泰、衛福部部長石崇良哪個要出來扛？

王鴻薇指出，中聯致癌毒油食安風暴，從6月底媒體報導輿論炸鍋，到7月1日衛福部食藥署記者會公開說明，其中還經歷了不公布廠商名單引起眾怒，影響擴大到校園及300多家廠商，全國關注，也重創政府食安，這次中聯致癌毒油，已經不只是單一公司的行政疏失，更凸顯了政府面對龐大餐飲市場的監管無能，以及民進黨執政沒有專業判斷，只有政治判斷的事實。

王鴻薇批賴總統，事件爆發都已經超過一週了，甚至最嚴重的時候，賴總統還在表演「吃狗食」，今天突然恍然大悟出來震怒，強硬表態說「咎責絕不寬貸」，但這後知後覺的程度，應是因為政治壓力才出來表態。

王鴻薇說，尤其案發第一時間，食藥署長姜志剛原本講「雖然掌握第2層廠商，但業者也是受害者」以及「專家建議不公布。」完全把國人食安至於廠商利益之後，果不其然天怒人怨，這種蓋牌，引發民眾恐慌，眼看可能要重創選情，食藥署才大轉彎全面公布。