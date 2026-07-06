毒油事件延燒 卓揆再找部會報告：守護食安不妥協

中聯油脂致癌油品風暴延燒，行政院長卓榮泰6日上午二度邀集相關部會報告進度。他說，守護食品安全，沒有任何妥協空間，政府一定秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，該下架就下架、該究責就究責，中央地方共同合作，就是守護食安最重要的力量。

卓榮泰指出，繼上周五之後，他今天上午再度召集衛福部、教育部及農業部報告中聯油品事件最新處置進度。政府已掌握產品批號、出貨流向及受影響業者資訊，並持續採取分層風險管理，以最快速度、最高標準處理。

針對分層風險管理，首先，卓榮泰提到，食藥署已要求中聯全面停產，福懋、福壽、泰山等第一層受影響油品於3日前全面下架，地方政府也持續加強查核，未依限下架者，最高可處300萬元罰鍰。

第二，是擴大第二層產品預防性下架，食藥署依7月4日專家會議決議，凡使用受影響油品製成的原型油品，及使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，必須於6日24時前預防性下架；未達下架條件者，也必須主動揭露產品資訊，保障民眾知情權。

第三，持續公布受影響產品資訊。目前已公布18項、30個批號受影響油品，以及下游360家業者資訊，國人可依產品名稱、有效日期或批號辨識是否受影響，如有相關批次產品，業者必須提供退換貨服務，保障消費者權益。

他說，教育部已透過校園食材登錄平台，通知受影響學校立即採取預防性下架措施，確保校園食安。食藥署也已設置「中聯油脂案專區」，每天更新查核、下架及產品資訊，讓民眾即時掌握最新進度；同時請地方政府加速查核、依法裁處，並配合司法調查，違法就依法究責。

卓榮泰指出，除了處理這次事件，政府也要求業者全面強化原料驗收、提高檢驗頻率、精進製程管理，避免類似事件再次發生。

最後，卓榮泰表示，請國人放心，政府一定秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，該下架就下架、該究責就究責，也感謝各地方政府衛生局第一時間投入查核、下架及回報工作。中央地方共同合作，就是守護食安最重要的力量。