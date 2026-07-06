矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

印太戰略智庫執行長矢板明夫今天在台中遭揮拳攻擊臉部，涉外人士表示，此案不能只視為單純治安事件，而應視為中國跨國鎮壓在台灣具體化的警訊。

矢板明夫今天在台中遭揮拳攻擊臉部，警方掌握涉案廖姓男子行蹤，研判犯嫌犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票，約下午4時於台中國際機場攔截逮捕。

據指出，行凶者是33歲籍貫廣東的廖姓男子，廖嫌持中國香港護照，毆打後步行離開，再搭計程車前往機場準備搭機離境，是否受人指使以及真正犯案動機，仍待釐清。

涉外人士表示，此案不能只視為單純治安事件，而應視為中國跨國鎮壓在台灣具體化的警訊。尤其此案若經查證涉及中國因素，不僅可能是台灣首次掌握當事人的跨國鎮壓案件，更是中國民族團結進步促進法實施後，對境外言論自由與民主社會安全造成威脅的重大案例。犯嫌在案發後隨即前往機場，究竟是臨時起意，還是有備而來，背後是否有人指使、接應，是否涉及境外黑幫勢力，這些都必須查清楚、說明白。

涉外人士說，近年中國對台及民主社會的跨國鎮壓手段不斷升高，從針對立委沈伯洋的法律戰、長臂管轄與恐嚇，到捷克方面揭露中方曾企圖策劃衝撞副總統蕭美琴座車，都顯示中國對民主人士、媒體人、異議者與台灣政治人物的打壓，早已不只停留在口頭威脅，而是逐步外溢成實際行動。

涉外人士指出，2015年香港銅鑼灣書店事件中，桂民海、林榮基、李波等人相繼遭中國關押或「被失蹤」，正是國際社會嚴厲批判的長臂管轄與跨境鎮壓。林榮基當年來台也曾警告這類事件有可能發生在台灣，甚至可能不是中國直接出手，而是「有人會幫他們做」，如今挺台灣的矢板明夫在台中遭攻擊，外界引發疑慮：中共是否想把這套「黑幫恫嚇」手法帶進台灣，是否配合中國推動民族團結進步促進法，企圖用暴力恫嚇台灣人閉嘴。

涉外人士表示，相關單位不只依法查辦動手行凶者，更要進一步追查幕後指使、資金來源、聯繫管道與組織網絡，釐清是否涉及境外勢力、統戰系統或黑道組織介入。台灣是民主自由的國家，暴力零容忍，檢警務必追查到底。台灣不容許任何境外威權勢力把黑手伸進台灣，更不容許以暴力威嚇媒體人、民主人士與意見領袖。