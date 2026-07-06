賴總統下令究責「中聯問題油」 傳食藥署長姜至剛官位不保？

中聯油脂致癌油品風暴延燒，總統賴清德今上午出席「中研院第36次院士會議開幕式」時受訪表示，秉持食品安全第一原則，政策執行沒有妥協的空間，該停產就要停產、該下架就要下架、該究責就要究責，絕不寬貸。外界傳出食藥署長姜至剛恐官位不保，他則親自回應，「目前專注於把事件查清楚，並強化補救措施與改善方案。」，並未多談去留一事。

賴清德今日親上火線，強調以「食安第一」原則處理這次油品事件，完全沒妥協空間。但是波毒油案已延燒6天，逾9成以上的問題油品恐早已經被消費者吃下肚，到底誰該負責？

賴清德指出，中聯油脂已經全面停產，並且靜候調查。另外，第一層的三家油品公司，包括福壽、福懋、泰山之受影響產品已全面預防性下架。食藥署4日緊急召開專家會議，決定原型油品和使用問題油超過20%的產品全要預防性下架，含量低於20%的也須公布產品資訊。

不過，據了解，南僑集團早在4月4日就發現指稱產品出現超標，並向供應商中聯油脂反映，但中聯直到6月29日取得第三方複驗報告確認超標後，才於6月30日主動向食藥署與台中市衛生局通報。此次中聯油脂事件的行政時間線，食藥署至今仍沒有釐清，反而焦點事件模糊，引發各界強烈抨擊。

姜至剛指出，4月4日時間點是以訛傳訛，南僑集團是於5月及6月檢驗中聯油脂的產品，6月10日通知福壽，6月11日才通知中聯。而中聯被下游通知後，才再次檢驗，確認異常後，6月30日自主通報。

姜至剛強調，食品及原料檢驗都有正常程序，若有違規違反通報原則，一律開罰，衛福部食藥署與各縣市衛生局皆嚴格執行把關。對於民間與在野陣營皆強烈質疑中央的危機處理與資訊透明度，到底誰該負責？他認為，此刻的責任是把產品查清楚，並檢討整個管理制度，積極矯正食品安全，保障消費者健康。