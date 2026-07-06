楊智伃：蔣萬安追毒油護食安 沈伯洋只會護中央罵地方「揪打籃球？」

毒油食安風暴，國民黨前發言人楊智伃今質疑，最怕的不只是問題油流入市面，而是政府慢半拍，還有人忙著幫中央卸責；民進黨台北市長參選人沈伯洋只會護中央罵地方，台北市長蔣萬安在第一時間全面追毒油護食安，沈伯洋在揪打籃球？

楊智伃指出，7月1日晚間毒油新聞爆出，7月2日一早，蔣萬安就要求北市府啟動稽查、全面下架、清查流向，校園、市場、飯店、賣場同步防堵。接著7月2日到7月4日，蔣萬安連三天受訪說明追查與因應進度；7月5日更在臉書提出四項呼籲，要求中央立刻公布名單、成立專區；上游全面清查；最短時間釐清案情，以及重建源頭管理機制。這叫「責任移轉」嗎？

楊智伃說，中央掌握的是全國性流向、源頭管理、跨縣市資訊整合；地方負責的是轄內查核、下架、通知與稽查。蔣萬安做了地方該做的事，也要求中央做中央該做的事，這叫分工，這叫負責。真正該被問的是，中央為什麼第一時間不完整公布名單？為什麼民眾要等到地方政府、家長、消費者都焦慮了，資訊才慢慢被擠出來？

楊智伃批評，沈伯洋作為立法委員，不是第一時間監督衛福部、要求食藥署用最嚴格標準下架、公開資訊、追查源頭，而是先發文罵蔣萬安，說蔣萬安把責任丟給中央。食安風暴當前，人民要的是透明公開、即刻下架、全面追查，不是政治護航。

楊智伃說，更諷刺的是，當蔣萬安市府在第一線追油品、查校園、跑稽查、要求中央公布名單時，沈伯洋還有時間發籃球文、在打籃球？想選台北市長，不是只會罵台北市長。想當立委，也不是中央出事就叫大家不要罵中央。蔣萬安跑在前面為全民守護食安，沈伯洋忙著護航中央。市民看得很清楚，誰在解決問題，誰只是在製造政治口水。