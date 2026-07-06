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國安局長揭中國監控網 赴陸足跡消費恐全被掌握

中央社／ 台北6日電

中國「民族團結進步促進法」1日實施，國安局長蔡明彥今天警示民眾赴中風險，指出中共數位監控是全面性與系統性，若民眾赴中涉及到中共法規，就有可能處於國家級監控系統，提醒民眾赴中注意相關人身安全。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥、內政部、法務部報告「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」，併請海巡署、財政部關務署、國防部憲兵指揮部列席，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇質詢時，關切中國「民族團結進步促進法」施行後續影響，以及中國數位監控對台灣民眾與國安風險等議題。

蔡明彥說，民族團結進步促進法主要就是用民族主義，包裝中國大陸現階段對內、對外還有對台政策，重點就是運用法律工具加強中共對內控制、對外擴張脅迫、對台推動反獨促統促融，國際上對此非常關注，因為已經有點像是跨域鎮壓脅迫，打破傳統主權國家的疆界藩籬。

蔡明彥指出，美歐國家對此高度關注，並提出譴責，正在評估具體作法，包括歐洲討論終止與中共的引渡協定，以及是否對中共執行法律的官員進行制裁。

蔡明彥表示，還是要警示在中共法律工具運用後，對於民眾可能暴露的人身安全要特別注意，台灣是主權國家，絕對不容許中共用這套法律對台灣施加壓力。

蔡明彥說，但是必須提醒與警示民眾到中國大陸，要注意人身安全，因為中共在法律界定上，包括「什麼叫做破壞民族團結」，這個定義太模糊，讓中共行政機關與司法機關有很多解釋空間，且中共2024年7月頒布國家安全機關行政執法程序規定，授權國安機關執法人員可以對一般民眾或外國旅客進行盤查扣押，或是查看資通訊設備。

蔡明彥表示，中國數位監控是全面性與系統性，對於外國旅客和境內人士做必要監控，中國「雪亮工程」是將民間監視系統做必要整合，「天眼工程」主要是中國官方監控系統資訊整合。

蔡明彥說，中共透過天眼系統與雪亮工程，建立中國數位監控網路與機制，做法包括在機場入境做生物跡證辨識，包括入住旅館、消費紀錄，並配合數位監控手機定位，也會知道民眾足跡，再透過如雪亮工程比對各地監視系統，確認被監控人足跡、刷卡紀錄與車、船票券購買紀錄，了解被監控人的相關動態。

蔡明彥指出，中共引進比較智能化的監控，透過不只是人臉生物跡證辨識，包括走路姿態、樣態等，也都融入中共智能化監控網路，所以提醒民眾只要到中國大陸，假如涉及中國法規，當中國引用法規進行監控，可能會處於國家級監控系統，提醒赴中要注意相關人身安全。

蔡明彥 國安 陳俊宇

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