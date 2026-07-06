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致癌油案延燒多日…賴總統今表態食安無妥協 蔣萬安一句話回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午到EOC視導因應巴威颱風的各局處防颱準備工作。圖／截自UDN直播
北市長蔣萬安今天下午到EOC視導因應巴威颱風的各局處防颱準備工作。圖／截自UDN直播

毒油食安風暴，賴清德總統今親上火線，表示面對食安秉持「安全第一」，完全沒妥協空間，「該下架就下架、該公布就公布。」北市長蔣萬安今也被問及，這波毒油案已延燒五、六天，是否中央上從總統下至部會慢好幾拍？蔣強調，「食安不能有任何拖延，否則就會持續增加民眾使用到問題油品風險」。

中聯油脂大豆沙拉油檢出「苯駢芘」超標風暴持續延燒，引發全台恐慌。北市長蔣萬安昨天一早向中央提出四點呼籲，並強調食安無蓋牌空間，食藥署昨天傍晚終於公布257家受影響業者名單。賴清德總統今天也親上火線表示食安沒有妥協空間。

蔣萬安今天下午到EOC視察因應巴威颱風的各局處防颱準備工作，對於賴總統今天親上火線談食安，蔣萬安說，食安的議題，他再次強調，「絕對沒有蓋牌的空間」，所以第一時間，也必須要公開透明，把一切的資訊清楚讓人民知道，而不是有任何的拖延，否則就會持續增加民眾使用到問題油品的風險。

蔣萬安也提到，所以台北市政府也即刻，不管是進行全面預防性下架，及各通路的全面稽查、及包括學校營養午餐。團膳業者的全面清查。同時也成立專區，把所有做的各項稽查結果及清查到的名單，全面的公布透明資訊，讓民眾清楚的了解，也提供專線，讓民眾可以來詢問。

蔣萬安說，所以這些都是身為政府應該要負起的責任，不分中央跟地方，都應該要共同來面對。

北市長蔣萬安今天下午到EOC視導因應巴威颱風的各局處防颱準備工作。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午到EOC視導因應巴威颱風的各局處防颱準備工作。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安今天下午到EOC視導因應巴威颱風的各局處防颱準備工作。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午到EOC視導因應巴威颱風的各局處防颱準備工作。記者林麗玉／攝影

食安 蔣萬安 食藥署 致癌沙拉油

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