朝野立委提刪「與性或性別有關」跟騷要件 內政部反對：影響實務運作

立法院內政、衛環委員會今天聯席審查「跟蹤騷擾防制法」部分條文修正草案。朝野立委要求刪除「與性或性別有關」的跟蹤騷擾要件，接住更多受害者。內政部長劉世芳說，若刪除「與性或性別有關」要件，並增列概括條款，校園霸凌、職場排擠或鄰居糾紛都有可能納入跟騷法範疇，對實務運作造成重大影響。

劉世芳表示，跟騷法2022年6月上路至今年5月底止，全國警察機關共受理1萬1703件跟蹤騷擾案件，包括一般跟騷案件7444件、家暴跟騷案件4259件，累計發生2萬9730次跟蹤騷擾行為，其中以通訊騷擾最多、盯梢尾隨次之。目前全國各警察機關核發書面告誡平均需11.9天，有23.4%案件在受理當日便核發，且9成以上跟蹤騷擾案，在警察機關介入或核發書面告誡後即停止再犯。

不過多名朝野立委指出，基層員警認定是否「與性或性別有關」困難，很多受害者表示報案時警方認定要件不符合不願受理。民進黨立委黃捷說，若將明確要件列出來，第一線員警收到報案就知道，不需要自行判斷、承擔壓力；且治療性處遇計畫有漏洞，因為法官判定前要先鑒定，但鑒定費卻是由受害人先支出幾萬元鑒定費不合理。

對此，劉世芳強調，若刪除「與性或性別有關」要件，並增列概括條款，包括校園霸凌、職場排擠或鄰居糾紛等各類人際衝突，都有可能納入跟騷法範疇，導致原本應循各專業領域調處案件，統由警察機關以書面告誡取代，認為對實務運作造成重大影響。內政部已透過教育訓練，要求員警以保護被害人優先原則處理，凡有初始懷疑即可核發書面告誡。

司法院在書面報告中也指出，一旦刪除「與性或性別有關」的跟騷要件，會擴大犯罪處罰範圍，恐有架空其他法規疑慮。

立委要求內政部提出完整檢討，包括修法方向及避免第一線員警以與性或性別無關為由拒絕受理的配套措施。警政署長張榮興答詢，警政署委託研究案預計7月完成，盼能納入研究成果後提出完整方案，2個月內提出相關修法及配套檢討報告；針對處遇計畫鑒定費，張榮興同意處遇計劃被害人要出鑒定費不合理，「這要修法」。

至於現行跟騷法只能核發一般保護令，申請時間平均需時34天挨批太久。司法院民事廳法官楊舒嵐說，被害人提出申請後，法院需通知加害人，給加害人表述意見的機會，來回通知、答覆會花費一定的時間，難以在幾個小時內核發保護令，不過跟騷行為已入罪，受害者可適時報案、提出告訴，藉由針對現行犯進行逮捕或是預防性羈押等手段，能更立即且有效隔離加害人。