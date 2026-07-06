快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：巴拿馬國會議員2年3度組團訪台 奠定共榮基礎

中央社／ 台北6日電
巴拿馬跨黨派國會議員訪問團一行7人訪台，外交部拉美司副司長盧朝睿（左1）6日赴機場接機。外交部提供／中央社
巴拿馬跨黨派國會議員訪問團一行7人訪台，外交部拉美司副司長盧朝睿（左1）6日赴機場接機。外交部提供／中央社

外交部表示，巴拿馬共和國跨黨派國會議員訪問團今天抵台，這是近2年巴拿馬國會議員籌組的第3個跨黨派議員訪團，將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴、拜會立法院長韓國瑜等，並參訪新竹科學園區、高雄軟體園區。

外交部新聞稿指出，巴拿馬共和國國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉斯奎拉（Orlando Carrasquilla，另譯：卡拉司吉亞）偕跨黨派國會議員訪問團一行7人6日至10日訪台，外交部表達誠摯歡迎，並感謝巴國國會持續以具體行動展現對台灣的堅定支持。此訪團是近2年巴拿馬國會議員籌組的第3個跨黨派訪團，展現巴國民意對台灣的廣泛支持，透過國會務實友好交流，奠定2國合作共榮基礎。

外交部表示，巴拿馬是全球重要的航運及金融樞紐，與台灣經貿往來熱絡，去年台灣僅次於美國，是巴拿馬出口商品的第2大出口市場，2國商機深具持續發展空間。

外交部說明，巴拿馬跨黨派國會議員團在台期間將晉見副總統、接受林佳龍款宴、拜會韓國瑜、大陸委員會、衛生福利部中央健康保險署、高雄市政府水利局、財團法人國際合作發展基金會，並參訪新竹科學園區、高雄軟體園區、高雄港與北投焚化爐等設施。

巴拿馬 外交部 國會

延伸閱讀

瓜地馬拉國會議長率團訪台 重申忠誠支持台瓜邦誼

星期透視／韓國瑜率團訪美 跨黨派突破外交困局

中國加強扣押巴拿馬籍船舶後 巴國派團訪中

林佳龍出席美國250周年點燈活動 盼駐鳳凰城辦事處深化台美連結

相關新聞

世足賽「維德角奇蹟之旅」 給台灣政治人物的啟示

世界盃32強戰最讓人驚奇的一場賽事，莫過於阿根廷與維德角之戰。雖然維德角在小組賽已經三場和局出線，但面對擁有足球界GOAT梅西的世界盃衛冕軍阿根廷，一般仍分析這是一場沒有懸念的比賽。但結果卻是阿根廷兩度領先、兩度被追平，直到傷停補時階段，阿根廷才憑藉對手一顆烏龍球艱難勝出。這場「阿維大戰」不僅僅在足壇，甚至放在政治尤其是選舉層面，也有許多值得借鏡之處。

朝野立委提刪「與性或性別有關」跟騷要件 內政部反對：影響實務運作

立法院內政、衛環委員會今天聯席審查「跟蹤騷擾防制法」部分條文修正草案。朝野立委要求刪除「與性或性別有關」的跟蹤騷擾要件，接住更多受害者。內政部長劉世芳說，若刪除「與性或性別有關」要件，並增列概括條款，校園霸凌、職場排擠或鄰居糾紛都有可能納入跟騷法範疇，對實務運作造成重大影響。

億元預算Taiwan Plus 影響力不如只踢20天的維德角門將

公視經營的國際影音平台Taiwan Plus，開台3年多，App下載數5萬，兩個臉書粉專，TaiwanPlus 22萬粉絲、TaiwanPlus News 34萬粉絲。Youtube有兩個頻道，TaiwanPlus 9.2萬訂閱、 TaiwanPlus News有9.9萬。1年預算10個億，繳出這樣的成績，別說輸給慘淡經營、糧草捉襟見肘的國內新聞網站媒體，甚至還不如網紅。

蔣萬安不甩中央訂20%…含問題油先全面下架 殷瑋曝因地方執行難

毒油食安事件持續延燒，食藥署昨正式宣布擴大下架再製產品，使用問題油含達20%以上的加工品，限今晚12時前下架。北市研考會主委殷瑋接受網路節目專訪透露，中央等同將「真正困難工作」交地方執行，讓北市衛生局「頭殼抱著燒（台語）」。

【重磅快評】毒油炸鍋後院著火 逼賴清德不得不出手

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，賴清德總統今天下令咎責，稱沒有妥協空間、絕不寬貸，為毒油事件處理定調；檢視衛福部處理過程，難謂沒有誤判，連部長石崇良都認為第二層油品免下架確實怪，加深誤判疑慮。衛福部原先想踩穩科學風險管理立場行事，如果承平時期，相信沒人反對，如今後院都著火了，還來這一套，讓賴清德都忍不住要出手了。

毒油事件賴總統絕不寬貸 白委點名石崇良、姜至剛要負政治責任

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，賴清德總統今天首度發聲「該究責就要究責、絕不寬貸」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，食安危機爆發多日，至今流向仍然不明，高比例致癌油品根本未回收，點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛是否要為失職負起責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。