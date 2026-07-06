外交部：巴拿馬國會議員2年3度組團訪台 奠定共榮基礎

外交部表示，巴拿馬共和國跨黨派國會議員訪問團今天抵台，這是近2年巴拿馬國會議員籌組的第3個跨黨派議員訪團，將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴、拜會立法院長韓國瑜等，並參訪新竹科學園區、高雄軟體園區。

外交部新聞稿指出，巴拿馬共和國國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉斯奎拉（Orlando Carrasquilla，另譯：卡拉司吉亞）偕跨黨派國會議員訪問團一行7人6日至10日訪台，外交部表達誠摯歡迎，並感謝巴國國會持續以具體行動展現對台灣的堅定支持。此訪團是近2年巴拿馬國會議員籌組的第3個跨黨派訪團，展現巴國民意對台灣的廣泛支持，透過國會務實友好交流，奠定2國合作共榮基礎。

外交部表示，巴拿馬是全球重要的航運及金融樞紐，與台灣經貿往來熱絡，去年台灣僅次於美國，是巴拿馬出口商品的第2大出口市場，2國商機深具持續發展空間。

外交部說明，巴拿馬跨黨派國會議員團在台期間將晉見副總統、接受林佳龍款宴、拜會韓國瑜、大陸委員會、衛生福利部中央健康保險署、高雄市政府水利局、財團法人國際合作發展基金會，並參訪新竹科學園區、高雄軟體園區、高雄港與北投焚化爐等設施。