快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

呼應同濟會關懷兒童宗旨　總統：推成長津貼支持育兒

中央社／ 台北6日電
總統賴清德（中）6日在總統府接見「國際同濟會台灣總會」訪團一行，致詞肯定同濟會在台灣社福、農業、教育等方面的努力與貢獻。中央社
總統賴清德（中）6日在總統府接見「國際同濟會台灣總會」訪團一行，致詞肯定同濟會在台灣社福、農業、教育等方面的努力與貢獻。中央社

總統賴清德今天說，國際同濟會以「關懷兒童、無遠弗屆」為宗旨，非常重視兒童照顧。政府的目標也一樣，因此提出「台灣人口對策新戰略：家庭支持篇」，推動包括「0至18歲成長津貼」等措施，要讓台灣從補助式育兒，全面提升為公共支持式育兒，給孩子和家庭更大支持。

賴總統今天在總統府接見「國際同濟會台灣總會」，他致詞表示，去年台灣總會舉辦國際同濟會亞太年會，這是睽違19年再次在台灣舉辦，不僅僅加深台灣與國際社會的連結，也向世界再次展現「TaiwanCan Help」的良善力量。

賴總統指出，同濟會不僅熱心公益，也在社會各領域做出重要貢獻，例如，全國十大傑出農業專家選拔就是國際同濟會台灣總會與台灣農業交流協會共同推動，多年來持續促進台灣農業進步與發展。

賴總統說，為因應氣候變遷與天然災害挑戰，同濟會台灣總會今年舉辦2場防災士培訓，共有150位學員，對提升台灣的社會韌性、全民防災意識，有非常大幫助。

賴總統表示，未來面對全球局勢的快速變化、氣候變遷以及人口結構的挑戰，公私部門攜手合作是回應時代挑戰、推動社會進步的關鍵。正如國際同濟會的宗旨是「關懷兒童、無遠弗屆」，政府的目標跟大家一樣。

賴總統說，政府因此提出「台灣人口對策新戰略：家庭支持篇」，共有18項措施，要讓台灣從補助式育兒，全面提升為公共支持式育兒，結合各方面力量給孩子和家庭更大支持；其中，將推動0到18歲成長津貼，每人每月5000元。

賴總統表示，這不僅協助家庭減輕負擔，也讓孩子滿18歲時能夠獲得第一筆資金，可以多一份力量面對人生下一個階段，不管是升學或是學習技術，未來創業也有資金可用。

賴總統說，所有政策推動都需要民間夥伴的支持，台灣總會今年度的主題是「榮耀同濟、共創新局」，團結努力向前行，他希望透過政府跟同濟會一起努力，在社福、農業、教育等領域，不斷開啟新篇章，創造豐碩成果，共同打造一個更美好、更進步的台灣。

賴清德 育兒 總統府

延伸閱讀

支持陳建仁帶領中研院 賴總統：投資人才就是投資未來

頒發總統教育獎 賴總統：台灣的偉大源於行動改變命運

中研院院士會議登場 賴總統挺經費、陳建仁拚國家隊

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

相關新聞

世足賽「維德角奇蹟之旅」 給台灣政治人物的啟示

世界盃32強戰最讓人驚奇的一場賽事，莫過於阿根廷與維德角之戰。雖然維德角在小組賽已經三場和局出線，但面對擁有足球界GOAT梅西的世界盃衛冕軍阿根廷，一般仍分析這是一場沒有懸念的比賽。但結果卻是阿根廷兩度領先、兩度被追平，直到傷停補時階段，阿根廷才憑藉對手一顆烏龍球艱難勝出。這場「阿維大戰」不僅僅在足壇，甚至放在政治尤其是選舉層面，也有許多值得借鏡之處。

朝野立委提刪「與性或性別有關」跟騷要件 內政部反對：影響實務運作

立法院內政、衛環委員會今天聯席審查「跟蹤騷擾防制法」部分條文修正草案。朝野立委要求刪除「與性或性別有關」的跟蹤騷擾要件，接住更多受害者。內政部長劉世芳說，若刪除「與性或性別有關」要件，並增列概括條款，校園霸凌、職場排擠或鄰居糾紛都有可能納入跟騷法範疇，對實務運作造成重大影響。

億元預算Taiwan Plus 影響力不如只踢20天的維德角門將

公視經營的國際影音平台Taiwan Plus，開台3年多，App下載數5萬，兩個臉書粉專，TaiwanPlus 22萬粉絲、TaiwanPlus News 34萬粉絲。Youtube有兩個頻道，TaiwanPlus 9.2萬訂閱、 TaiwanPlus News有9.9萬。1年預算10個億，繳出這樣的成績，別說輸給慘淡經營、糧草捉襟見肘的國內新聞網站媒體，甚至還不如網紅。

蔣萬安不甩中央訂20%…含問題油先全面下架 殷瑋曝因地方執行難

毒油食安事件持續延燒，食藥署昨正式宣布擴大下架再製產品，使用問題油含達20%以上的加工品，限今晚12時前下架。北市研考會主委殷瑋接受網路節目專訪透露，中央等同將「真正困難工作」交地方執行，讓北市衛生局「頭殼抱著燒（台語）」。

【重磅快評】毒油炸鍋後院著火 逼賴清德不得不出手

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，賴清德總統今天下令咎責，稱沒有妥協空間、絕不寬貸，為毒油事件處理定調；檢視衛福部處理過程，難謂沒有誤判，連部長石崇良都認為第二層油品免下架確實怪，加深誤判疑慮。衛福部原先想踩穩科學風險管理立場行事，如果承平時期，相信沒人反對，如今後院都著火了，還來這一套，讓賴清德都忍不住要出手了。

毒油事件賴總統絕不寬貸 白委點名石崇良、姜至剛要負政治責任

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，賴清德總統今天首度發聲「該究責就要究責、絕不寬貸」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，食安危機爆發多日，至今流向仍然不明，高比例致癌油品根本未回收，點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛是否要為失職負起責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。