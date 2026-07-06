呼應同濟會關懷兒童宗旨　總統：推成長津貼支持育兒

總統賴清德今天說，國際同濟會以「關懷兒童、無遠弗屆」為宗旨，非常重視兒童照顧。政府的目標也一樣，因此提出「台灣人口對策新戰略：家庭支持篇」，推動包括「0至18歲成長津貼」等措施，要讓台灣從補助式育兒，全面提升為公共支持式育兒，給孩子和家庭更大支持。

賴總統今天在總統府接見「國際同濟會台灣總會」，他致詞表示，去年台灣總會舉辦國際同濟會亞太年會，這是睽違19年再次在台灣舉辦，不僅僅加深台灣與國際社會的連結，也向世界再次展現「TaiwanCan Help」的良善力量。

賴總統指出，同濟會不僅熱心公益，也在社會各領域做出重要貢獻，例如，全國十大傑出農業專家選拔就是國際同濟會台灣總會與台灣農業交流協會共同推動，多年來持續促進台灣農業進步與發展。

賴總統說，為因應氣候變遷與天然災害挑戰，同濟會台灣總會今年舉辦2場防災士培訓，共有150位學員，對提升台灣的社會韌性、全民防災意識，有非常大幫助。

賴總統表示，未來面對全球局勢的快速變化、氣候變遷以及人口結構的挑戰，公私部門攜手合作是回應時代挑戰、推動社會進步的關鍵。正如國際同濟會的宗旨是「關懷兒童、無遠弗屆」，政府的目標跟大家一樣。

賴總統說，政府因此提出「台灣人口對策新戰略：家庭支持篇」，共有18項措施，要讓台灣從補助式育兒，全面提升為公共支持式育兒，結合各方面力量給孩子和家庭更大支持；其中，將推動0到18歲成長津貼，每人每月5000元。

賴總統表示，這不僅協助家庭減輕負擔，也讓孩子滿18歲時能夠獲得第一筆資金，可以多一份力量面對人生下一個階段，不管是升學或是學習技術，未來創業也有資金可用。

賴總統說，所有政策推動都需要民間夥伴的支持，台灣總會今年度的主題是「榮耀同濟、共創新局」，團結努力向前行，他希望透過政府跟同濟會一起努力，在社福、農業、教育等領域，不斷開啟新篇章，創造豐碩成果，共同打造一個更美好、更進步的台灣。