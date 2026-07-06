蔣萬安不甩中央20%規定...含問題油全下架 殷瑋曝無奈原因

毒油食安事件持續延燒，食藥署昨正式宣布擴大下架再製產品，使用問題油含達20%以上的加工品，限今晚12時前下架。北市研考會主委殷瑋接受網路節目專訪透露，中央等同將「真正困難工作」交地方執行，讓北市衛生局「頭殼抱著燒（台語）」。

殷瑋說，對地方政府來說，哪些再製產品的問題油品含量在20%以上？為什麼是20%？如果是19.5%怎麼辦？第二個問題，若業者總公司在北市、工廠在新北，怎麼分工？誰去查？

殷瑋說，正因為20%的認定需更具體說明，避免存在模糊空間，市長蔣萬安今早也宣布，只要涉及問題油品的再製食品，不管酥油、抹醬等，不管使用比例多少，都先預防性下架。如果業者能提供證明含量符合相關規範，再讓其上架。

殷瑋今天上午接受媒體人朱凱翔網路節目專訪，對於這波毒油食安事件，殷瑋說，中央政府如果將標準訂定明確、好執行，全國各縣市都可以有一致的標準去明確執行，不過中央將預防性下架的標準訂定在含量高於20%，且食品標示都沒有標是否含20%？等同是將真正困難的工作，交給地方執行。

殷瑋透露，北市衛生局從食藥署正式宣布之後，昨天晚上到今早開會，都不知道怎麼去執行哪些是含量在20%以上。甚至稽查人員到現場查，問業者產品有含問題油品20%嗎？可能「聰明」的廠商會回答沒有，這樣的稽查人力，光是一家就會花相當龐大的稽查人力。

殷瑋表示，他認為，對民眾的食安來說，應該是只要有問題油品，就應該預防性下架，20%含量到底是不是一個正確的標準線？甚至如何執行，訂定一個20%的標準線，都可能是執行上的困擾。甚至主持人也問殷瑋，業者可能會問，法源依據在哪裡？殷瑋無奈說，「就是中央食藥署的一紙命令啊。」