【重磅快評】毒油炸鍋後院著火 逼賴清德不得不出手

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，賴清德總統今天下令咎責，稱沒有妥協空間、絕不寬貸，為毒油事件處理定調；檢視衛福部處理過程，難謂沒有誤判，連部長石崇良都認為第二層油品免下架確實怪，加深誤判疑慮。衛福部原先想踩穩科學風險管理立場行事，如果承平時期，相信沒人反對，如今後院都著火了，還來這一套，讓賴清德都忍不住要出手了。

賴清德在中研院受訪大談致癌油，他條列式提出三個重點，一是該停產就要停產，靜候調查，看看發生的原因是如何？同時要積極改進；二是該下架就要下架，第一層三家油品公司要全品下架；三是該預防性下架就要預防性下架，包括第二層的油品公司。

賴清德清楚說明三個重點，其實是具體表達對衛福部處理致癌油事件的不認同。衛福部雖令業者停工，但主其事的 食藥署長稱目前最大的問題並非找出汙染源，而是要證明每一個製程環節都建立足夠管控機制。光是句話就可能讓民意炸鍋，賴清德經歷選戰洗禮，當然清楚民眾心裡在想什麼，在第一個重點就明指「靜候調查，看看發生的原因是如何？」，說白話就是追查汙染源，以安民心。

賴清德提示的第二個重點是第一層油品全品下架，這是畫蛇添足，因為福壽、福懋、泰山相關油品已全數下架，賴清德提這一點只是給衛福部保留一點顏面，但最終考量還是不想再讓卓內閣再失分而已。

第三個重點是「該預防性下架就要預防性下架，這包括第二層的油品公司」這就直接打臉衛福部及食藥署。之前石崇良的立場其實已有鬆動，但也僅點為止說「確實怪怪的」，但否認是誤判。只是，民眾憑常識判斷，這次中聯油脂的苯駢芘（致癌物）超標達4倍，油量達1300公噸，事態嚴重性直如房間裡的大象，食藥署怎可死抱近十年前的標準不放？

第二個怪是中聯這批油是4月間生產，自主檢驗竟能過關，直到6月底下游廠商抽驗發現異常才爆開，這中間漏洞令人納悶，通報的時間更讓人懷疑所有的環節控管都關了靜音，部長只是覺得怪怪的，但民眾的感受豈只是怪而已，問題爆開了，居然連第二層油品都可免下架，如果不是誤判，就是大官們根本不食煙火，要不然就是進入休眠狀態？

衛福部及食藥署處理致癌油的輕重緩急和民眾想得不一樣，食藥署長稱目前最大問題不是找出汙染源，而是證明製程節點都建立足夠管控機制，民眾直覺食藥署是在規避責任，因為抓出汙染源是解決問題的第一步，如果連致癌物到底是源自大豆原料，還是精煉機具、管線汙染引起都搞不清楚，怎能保證以後安全？食藥署接著又不主動公布第二層名單，惹來蓋牌的質疑也是咎由自取。

食藥署處理毒油的立場可以被解釋為從科學治理和防止工廠復工的行政邏輯切入，食藥署這種超級理性的冷靜，完全低估了民意的憤怒與對食安的恐懼。如果政府這麼重視食安，不是老早就要做好製程環節管控嗎？越多真相流出，越證明行政流程終究是紙上談兵，最後還是完全依賴業者自主檢驗，直到出事了，大官還在談系統管理，到底平日所為何事？爾俸爾祿，民脂民膏，這性價比又是多少？