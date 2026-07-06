毒油事件賴總統絕不寬貸 白委點名石崇良、姜至剛要負政治責任

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，賴清德總統今天首度發聲「該究責就要究責、絕不寬貸」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，食安危機爆發多日，至今流向仍然不明，高比例致癌油品根本未回收，點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛是否要為失職負起責任。

針對中聯問題油案風暴持續延燒，衛福部食藥署擴大下架兩類產品，賴總統今天受訪時首度對此表態，提及「該下架就要下架」、「該預防性下架就要預防性下架」，還有「該究責就要究責，絕不寬貸」，政府同步要求257家問題油品受害業者主動公布名單，就是要讓民眾有知的權利。

「賴總統應該說清楚要究誰的責」，陳清龍透過新聞稿表示，從6月30日中聯通報食藥署致癌油品至今已經一周，到底被製成哪些食品、流入哪些通路、進入哪些民眾的廚房？衛福部仍然給不出完整答案，甚至有高比例致癌油品根本並未回收，人民如何自保？

陳清龍說，衛福部第一時間選擇蓋牌、不公布流向，姜至剛甚至聲稱「第二層產品風險低無須下架」，直到被輿論罵翻後才緊急擴大下架範圍，攸關人民食安的致癌油品，衛福部竟然如此輕忽怠慢，直接暴露民進黨政府的「食安五環」不過只是一句口號。

陳清龍呼籲，賴總統既然要究責，應該說清楚要究誰的責？失職的衛福部應是否應該被究責？石崇良、姜至剛誰要負起政治責任？此外，衛福部應該建立專區，公開所有致癌油品的完整流向，全面啟動回收，不能讓人民繼續在黑箱中自求多福。