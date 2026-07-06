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中聯毒油流竄全台 總統：儘速停產、下架

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

總統賴清德要求部會與地方儘速處理中聯大豆沙拉油含致癌物案！他在出席「中研院第36次院士會議開幕式」前受訪說，中聯油該停產、下架或預防性下架，該做的都要儘速作，「該咎責就要咎責，絕不寬貸」，食藥署已經公布相關受波及業者，應主動公布哪些產品受影響。

中聯油脂有1300噸大豆沙拉油近日驗出一級致癌物苯駢芘超標，賴總統在出席活動前受訪被問到相關問題時表示，面對中聯油的食安事件，政府秉持食安第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。

預防性下架要確實

第一，該停產就要停產，中聯油產生的物質對健康影響很大，已經全面停產，並且靜候調查，看看發生的原因是如何？同時要積極改進，避免以後再度發生。

第二，該下架就要下架，包括第一層的三家油品公司，包括福壽、福懋、泰山，要全品下架；第三，該預防性下架就要預防性下架，包括第二層的油品公司，其中如果用問題油製成油的原型，也就是調和油，或是使用問題油20%以上再製成二級的產品，也要全部預防性下架。

中央和地方合作

賴總統表示，其他257家的業者，雖然他們的產品經過專家會議裡面認為影響的程度不大，但也已經都全部公布，並且要求257家業者要主動公布他們的產品，讓民眾有知的權利。最後，該咎責就要咎責，絕不寬貸。面對任何食安事件都需要中央和地方合作。

「食藥署擬定對策，也看到地方政府配合稽查和下架！」賴總統說，後續政府仍然會秉持食品安全第一、公開透明，中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。

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賴清德 食藥署 沙拉油

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