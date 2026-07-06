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致癌沙拉油風暴延燒 趙少康：中央失職人民承擔

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照

國內近日爆發中聯油脂食安事件。中廣前董事長趙少康今天表示，每次只要出了事，民進黨第一時間就是推卸責任、轉移焦點。民進黨在野時要求中央政府負起全部責任，如今自己執政，卻開始把責任推給地方、推給業者，就是不願承認中央監管失靈的問題。

趙少康指出，這幾天大家最關心的，就是中聯油脂問題大豆沙拉油事件越滾越大，牽扯出的廠商也越來越多。「民以食為天」，而「食以油為本」。油是每天都會吃進肚子裡的東西，不管是家庭做菜、烘焙，還是食品加工，幾乎都離不開油。但這種問題油事件，卻幾乎幾年就要發生一次，政府真的應該好好檢討，到底是哪個環節出了問題。

趙少康說，這次事件如果不是下游廠商南僑食品主動送樣檢驗，問題恐怕還不會被發現。所以，到底是上游中聯油脂隱匿問題，還是製程本身出了狀況，這些都應該徹底調查、對外說清楚。

趙少康批評，從事情爆發到現在，最讓人無法接受的，就是食藥署的處理方式，能拖就拖，一開始不願公布任何資訊，非要等到大家罵到不行才公開。結果一公布，問題越滾越大，這不就證明了中央政府在源頭管理上的失職與輕忽嗎？更離譜的是，衛福部長石崇良甚至還說：「食藥署不公布怪怪的。」

趙少康說，問題是，公布資訊、維護食安，不本來就是你們的責任嗎？一個部長出來說這種話，好像事不關己一樣，到底有什麼意義？每一次發生食安事件，政府都說「食安絕不退讓」，結果同樣的問題一再發生、同樣的漏洞一再重演，都要等到已經吃進肚子裡了，才開始補破網。

趙少康也說，每次只要出了事，民進黨第一時間就是推卸責任、轉移焦點。民進黨在野時要求中央政府負起全部責任，如今自己執政，卻開始把責任推給地方、推給業者，就是不願承認中央監管失靈的問題。維護食安，就應該把源頭管理做好，把風險擋在第一線，不要等到出了事，才再忙著止血、推卸責任。

趙少康 中央 中廣 致癌沙拉油 地方政府 食藥署

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