國安局：引進無人機等先進科技 追蹤毒品走私

新興毒品「依托咪酯」近期在台灣開始流行，已經升級為一級毒品。國安局長蔡明彥今天在立法院表示，「依托咪酯」成品粉末主要走私來源為印度、越南、馬來西亞，先驅原料「依托咪酯酸」則是來自中國大陸，國安局將強化無人機等科技偵察手段協助執法單位。內政部也表示，以電子煙施用依托咪酯在東亞地區快速擴散，警方將以「攻防並重」方式鎖定，發動斷源掃蕩。

立法院外交及國防委員會6日邀請國安局、內政部、法務部等單位針對「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」進行專報並備詢。國安局報告指出，過往台灣流行「搖頭丸」、「一粒眠」、「神仙水」等毒品，近年販毒集團則主要走私「依托咪酯」等特定新興毒品。

蔡明彥指出，新興毒品主要透過3類途徑非法轉運來台，包括「海空貨櫃夾帶」、「船隻接駁走私」及「國際包裹遞送」。國安局將透過與國際友盟的情報交流及科技偵蒐手段，協助國內執法機關偵辦。國安局從2023年就開始提供無人機的訓練，讓相關執法單位可以透過科技監偵的手段，對海上走私活動更明確掌握，今年相關無人機的課程會開設在9月。

內政部報告則指出，去年5月至今年6月，警政單位共查獲毒品走私入台案399件，其中一級毒品約711公斤，以海洛因為主；二級毒品約7,009公斤，包括大麻、依托咪酯（統計時列仍為二級）、安非他命等；以K他命為主的三級毒品7,718公斤；其餘四級毒品約為5,166公斤。

內政部也表示，根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室等國際情資顯示，以電子煙施用依托咪酯的情形已在東亞及東南亞地區快速擴散。部分國家也陸續發現依托咪酯衍生物，以規避法規管制。警方已於5月執行「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，採「攻防並重」策略，並鎖定「依托咪酯」等新興毒品進行斷源掃蕩。

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