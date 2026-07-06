談致癌油 李四川：責任丟地方是不負責任

台北市長參選人沈伯洋就致癌油事件，批評競選對手、現任市長蔣萬安轉移責任。國民黨新北市長參選人李四川今天說，沈和他在新北市的競選對手（蘇巧慧）都是立委，從沒有過他們對中央提出質疑或質詢，把責任丟給地方是不負責任。

李四川今天到石門區參加川友會成立大會，在地里長、社團和宮廟人士出席，表達對他的支持。

李四川接受媒體聯訪時，記者提及近期的致癌油事件，沈伯洋批評蔣萬安是在轉移責任，詢問李四川的看法。

李四川表示，沈伯洋跟他的對手一樣，是在中央，現在還是立法委員。他可能還不知道，2014年他擔任行政院秘書長的時候，行政院就已經成立食安辦公室。

李四川認為，有關於致癌油食安的問題，其實在第一時間，不管是新北市或是台北市，都到現場去查察，但最重要是它的來源，來源的管控才是最重要的。當初成立中央的食安辦公室，最大的目的就是如果發生食安問題，一定會找出它的來源是怎麼樣，全國的民眾也都要知道，食安上有致癌油的狀況，來源是從哪裡來？

李四川說，他的對手還有沈伯洋，兩個都是立法委員，在這一段期間，說實在他從來沒有看過他們對中央提出質疑或質詢，把責任丟給地方，這個是不負責任。

國民黨新北市長參選人李四川今天到石門區參加川友會成立大會，在地里長、社團和宮廟人士出席，表達對他的支持。記者邱瑞杰／攝影