影／毒油風暴…中央下架政策急轉彎 許淑華說重話：確實晚了

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，食藥署第一時間僅下架第一層油品，且未公布品項名單，挨批後才宣布第二層產品、半成品均需下架。總統賴清德今也講重話，該下架就下架，更要求257家問題油品受害業者主動公布名單。

針對中央在毒油政策上不斷轉彎，南投縣長許淑華說，未在第一時間就公布相關下游名單或品項確實晚了，所幸南投縣早已建立完整應變流程，每當接獲食安資訊，即立即相關作業，與各縣市同步執行，不需等待中央通知即可迅速因應。

她進一步表示，此次問題並非政府主動抽驗發現，是下游業者自主複驗檢出，顯示現行監測機制待精進，建議中央檢討現行食品安全管理制度，建立更積極、更主動的監測及抽驗制度，訂定更嚴格管理標準，從源頭強化把關，降低食安風險。

針對縣內針對問題油產品調查回收狀況，許淑華則說，事件爆發後，全國民眾關注，南投縣在第一時間就加強稽查流向，查出有三家加工廠使用問題油，但均已全數加工製成產品，現場已無庫存，為此立刻對問題產品啟動下架及回收作業。

而依衛生局目前掌握資料，問題原料油總量約1300公噸，全國相關產品回收率約1.3%，南投縣目前回收率約達7%，整體回收率偏低，也讓中央、地方及所有食品業者警惕，必須加速追蹤流向及回收作業，避免問題產品持續流通。

針對民眾擔憂健康風險，許淑華呼籲勿過度恐慌，她說，問題油雖檢出一級致癌物，但仍須視長期攝取情形等評估風險；另經清查校園供餐及相關公共飲食系統，確認未流入校園，南投豬樂園相關產品也未使用問題油，也已要求業者出具切結。

此外，她也責成衛生局持續加強稽查及查核下架情形，並依中央要求，於期限內完成所有查核及回收資料彙整回報，以利中央掌握全國流向及後續處置。