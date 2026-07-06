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年捐學校10萬顆羽球 他批李洋帶動風氣卻不協助解決缺球困境

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（中）批評，李洋帶動羽球風氣卻不願面對和處理基層國中小學缺羽球可打的困境。記者黃寅／攝影
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（中）批評，李洋帶動羽球風氣卻不願面對和處理基層國中小學缺羽球可打的困境。記者黃寅／攝影

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇今天公開發文批評運動部李洋「改革從來不是二分法」以及「運動部成立將近一年，真正能讓人民有感的政策成果又有哪些？」令外界好奇他為何這樣做。事實上，何昱奇熱心體育，10多年來個人捐助體育的金額不下億元，單單近一年來因羽球翻倍漲，各校因缺球練習，他個人就捐助10萬顆球的上千萬元花費。但屢次呼籲教育部協助解決，至今卻未得回應。

何昱奇說，運彩公會每年挹注運動發展基金80億元，歷任體育署長都十分重視，並願意傾聽相關意見，但就以基層學校缺羽球這件事而言，他已多次反映，甚至在媒體上呼籲，但從未獲得李洋任何連繫或探詢。

他說，李洋帶動了羽球風氣，但對於羽球每顆從去年40元到現在已破百，基層國中小學沒有球可以練習，李洋卻不願面對和處理。而他自己因為持續捐助，陸續又有20多所學校找上門，希望能獲得捐助，讓他十分感慨，自己也肩負著許多壓力。

另則是，運彩發展關係運動發展基金的成長，他曾經由立委提案希望能修法提高賠率，以帶動消費者的投注意願，才不會被地下賭盤拉走生意。案件至今仍躺在一讀，但李洋上任後至今從未聞問，運動部官員還說風涼話，揚言「下一屆可以不要經銷商，這樣政府盈餘更多、賠率也更好」這哪裡是重視體育和弱勢經銷商的態度？

何昱奇說，他未擔任任何單項運動協會職務，不需要向運動部爭取經費，更不是既得利益者。提出這些意見，是希望李洋部長不要把改革看成是二分法。因為，真正的改革，是在改變制度的同時，也提出可以落地、能被社會接受的替代方案，讓改革能夠長久，而不是只留下對立。

他也提醒執政黨，不要誤以為任用一位奧運金牌選手擔任部長，就等於能自然贏得所有民心。如果缺乏溝通、缺乏手腕，再高的人氣也可能逐漸消耗。距離年底已經不遠，掌聲究竟能不能轉化為真正的民意支持，他相信答案終究會由人民來決定。

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（中右）年捐10萬顆羽球。記者黃寅／攝影
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（中右）年捐10萬顆羽球。記者黃寅／攝影

教育部 李洋 運動部 羽球

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