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致癌油風暴！賴總統四項指示究責 257業者名單全公開
中聯油品-大豆沙拉油致癌物超標，涉及業者及食品項目越滾越多，民怨隨之升高。對此，賴清德總統6日受訪說明四項指示，強調面對中聯油的食安事件，政府秉持食品安全第一的原則，也就是在政策執行上，完全沒有妥協空間。
賴總統表示，第一，該停產就要停產，因為中聯油產生的物質對健康影響很大，已經全面停產，並且靜候調查，看看發生的原因是如何？同時要積極改進，避免以後的事情再度發生。
賴總統指出，第二，該下架就要下架，這包括第一層的三家油品公司，包括福壽、福懋、泰山，要全品下架，而且這個目前也已經完全下架。
他說，第三，該預防性下架就要預防性下架，這包括第二層的油品公司，其中如果用問題油製成油的原型，也就是調和油，或是使用問題油20%以上再製成二級的產品，也要全部預防性下架。
賴總統提到，其他257家的業者，雖然他們的產品經過專家會議裡面認為影響的程度不大，但也已經都全部公布，並且要求257家業者要主動公布他們的產品，讓民眾有知的權利。
他也說，第四，該究責就要究責，絕不寬貸。面對任何食安事件都需要中央和地方合作，由食藥署擬定對策，地方政府配合稽查和下架的工作，後續政府仍然會秉持食品安全第一、公開透明，中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。
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