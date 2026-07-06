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致癌油風暴 洪孟楷：食安法明訂中央主管機關是衛福部 別想甩鍋地方

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨立委洪孟楷今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，1300噸油品流入市面。國民黨立委洪孟楷今表示，食安問題不容打折蓋牌，消費者有知的權利，另外，食安法明訂中央主管機關就是衛福部，不要想甩鍋給地方。

洪孟楷今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，台灣各縣市的距離沒有那麼遠，所以爆發重大突發的食品安全衛生狀況，一定是中央先有命令，地方政府執行；但民進黨已經進入選舉模式，什麼事只要能擦一點邊，就要消費、操弄選舉，真的非常無聊，更愧對人民給政府的權力，已經爆發那麼重大的事件，教育部長鄭英耀上周六還在幫民進黨輔選造勢跑行程。

洪孟楷呼籲，現在應該好好盤點全國22縣市營養午餐，是否有問題油品進入校園、有多少學童受害？營養午餐是這次受害廠商的第二層，全台有多少業者受害，中央還沒有完整名單。食安衛生不分黨派，既然中央主管機關是民進黨執政，當然有責任義務多去做一些事情，不要再推給地方。

洪孟楷指出，事發後，第一先控管風險，流出有多廣，能回收就回收，再控管；第二是公布名單，公開透明，不要蓋牌；第三最重要，是找出源頭，為什麼會產出致癌物，一定有環節出了錯，食藥署必須溯源追蹤，訂出更嚴謹的標準。

此外，提及鞭刑公投，洪孟楷表示，不懂綠營網軍側翼對鞭刑公投在反對什麼，今天詐騙降低，犯罪降低，最直接受惠的是現在執政黨，如果詐騙數少一半、詐騙金額少一半，「民進黨的民調馬上上升一半，」為什麼政府不做，要在野黨來提呢？

洪孟楷批評，行政院長和法務部長左閃右閃，不願意做，甚至還扯可能違反人權，他反問，詐騙集團把人民一輩子的積蓄騙走，結果15萬元交保，大家同意？「要保護的是被害者的人權，卻在維護加害者的人權，很奇怪。」他也呼籲，如果執政黨讓司法不夠被人民信任，下一次選舉的時候，就不要選他執政。

洪孟楷 食安 衛福部 致癌沙拉油 食藥署 苯駢芘

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