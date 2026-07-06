快訊

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

南非反移民潮爆衝突！國家危機都怪無證移民？

聽新聞
0:00 / 0:00

食安五環變破洞 國民黨：賴清德應為食安破功道歉 失能官員應下台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報資料照片
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報資料照片

中聯油脂通報「大豆沙拉油」檢出致癌物質苯駢芘超標，並已流向市面。賴清德總統今公開聲明，國民黨文傳會主委陳以信批評，賴清德政府「事前全失守、事中慢半拍、事後才震怒」非常荒唐。政府未能第一時間阻止問題油流入市面，未能即時完整公開流向與產品資訊，造成國人普遍食安恐慌，賴總統應向全體國人道歉，失能行政官員應即負責下台。

陳以信指出，2014年發生頂新油品事件時，時任台南市長的賴清德要求政府召開國安會議，痛批政府「以拖帶騙」，還要求頂新好好懺悔檢討。陳以信質疑，當年高度重視食安的賴清德現在在哪裡？為何換了位置換腦袋，當了總統反而因應食安風暴慢好幾拍？當年賴清德市長把食安上綱到國安層級，想把責任從地方推到中央。今日賴清德已貴為總統，難道還想把食安責任從中央推到地方嗎？

陳以信表示，這次事件最荒謬之處，不只是業者出包，而是政府全面失靈，食安防線從源頭到流向全部都出錯。這批問題油4月初就已出貨，直到6月底才通報，7月初才陸續下架。尤其中央一開始不全面公布、不全面下架，還用「專家評估」「比例未達20%」替延後處置找理由。陳以信質疑，既然預防性下架確有需要，為何當初還要設下20%的門檻？難道19%的問題油，人民就可以安心吃下肚嗎？

陳以信說，當年頂新事件時賴清德市長重批「總統推諉責任」、「怎麼可能是地方政府能夠解決」、「中央應站出來」，對比今日賴清德總統所發不痛不癢的聲明，令人感覺荒謬可笑又為國人感到痛心。

陳以信也說，賴總統現在到處在說股市大漲，但民眾更加關心的是家中冰箱、孩子餐盤、長輩共餐到底安不安全？民進黨過去高喊「食安五環」，如今卻變成「食安破洞」，相關部會首長不是「拚食安」，竟然還在「拚輔選」。現在不只致癌風險油品與產品應該下架，連同民進黨政府都應該一併下架。

食安 賴清德 國民黨 致癌沙拉油 陳以信 苯駢芘

延伸閱讀

食藥署昨公布用致癌油品下游名單 國民黨團批：為何第一時間蓋牌？

賴總統首對毒油事件發聲「該究責就究責」 黃國昌：誰要下台負責？

喊話中央 蔣萬安：食安沒蓋牌空間

頂新案翻版？問題油早吃下肚 藍營批食安五環破功、憂未爆彈

相關新聞

蔣萬安不甩中央訂20%…含問題油先全面下架 殷瑋曝因地方執行難

毒油食安事件持續延燒，食藥署昨正式宣布擴大下架再製產品，使用問題油含達20%以上的加工品，限今晚12時前下架。北市研考會主委殷瑋接受網路節目專訪透露，中央等同將「真正困難工作」交地方執行，讓北市衛生局「頭殼抱著燒（台語）」。

【重磅快評】毒油炸鍋後院著火 逼賴清德不得不出手

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，賴清德總統今天下令咎責，稱沒有妥協空間、絕不寬貸，為毒油事件處理定調；檢視衛福部處理過程，難謂沒有誤判，連部長石崇良都認為第二層油品免下架確實怪，加深誤判疑慮。衛福部原先想踩穩科學風險管理立場行事，如果承平時期，相信沒人反對，如今後院都著火了，還來這一套，讓賴清德都忍不住要出手了。

毒油事件賴總統絕不寬貸 白委點名石崇良、姜至剛要負政治責任

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，賴清德總統今天首度發聲「該究責就要究責、絕不寬貸」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，食安危機爆發多日，至今流向仍然不明，高比例致癌油品根本未回收，點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛是否要為失職負起責任。

致癌沙拉油風暴延燒 趙少康：中央失職人民承擔

國內近日爆發中聯油脂食安事件。中廣前董事長趙少康今天表示，每次只要出了事，民進黨第一時間就是推卸責任、轉移焦點。民進黨在野時要求中央政府負起全部責任，如今自己執政，卻開始把責任推給地方、推給業者，就是不願承認中央監管失靈的問題。

國安局：引進無人機等先進科技 追蹤毒品走私

新興毒品「依托咪酯」近期在台灣開始流行，已經升級為一級毒品。國安局長蔡明彥今天在立法院表示，「依托咪酯」成品粉末主要走私來源為印度、越南、馬來西亞，先驅原料「依托咪酯酸」則是來自中國大陸，國安局將強化無人機等科技偵察手段協助執法單位。內政部也表示，以電子煙施用依托咪酯在東亞地區快速擴散，警方將以「攻防並重」方式鎖定，發動斷源掃蕩。

談致癌油 李四川：責任丟地方是不負責任

台北市長參選人沈伯洋就致癌油事件，批評競選對手、現任市長蔣萬安轉移責任。國民黨新北市長參選人李四川今天說，沈和他在新北市的競選對手（蘇巧慧）都是立委，從沒有過他們對中央提出質疑或質詢，把責任丟給地方是不負責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。