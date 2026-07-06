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食安五環變破洞 國民黨：賴清德應為食安破功道歉 失能官員應下台
中聯油脂通報「大豆沙拉油」檢出致癌物質苯駢芘超標，並已流向市面。賴清德總統今公開聲明，國民黨文傳會主委陳以信批評，賴清德政府「事前全失守、事中慢半拍、事後才震怒」非常荒唐。政府未能第一時間阻止問題油流入市面，未能即時完整公開流向與產品資訊，造成國人普遍食安恐慌，賴總統應向全體國人道歉，失能行政官員應即負責下台。
陳以信指出，2014年發生頂新油品事件時，時任台南市長的賴清德要求政府召開國安會議，痛批政府「以拖帶騙」，還要求頂新好好懺悔檢討。陳以信質疑，當年高度重視食安的賴清德現在在哪裡？為何換了位置換腦袋，當了總統反而因應食安風暴慢好幾拍？當年賴清德市長把食安上綱到國安層級，想把責任從地方推到中央。今日賴清德已貴為總統，難道還想把食安責任從中央推到地方嗎？
陳以信表示，這次事件最荒謬之處，不只是業者出包，而是政府全面失靈，食安防線從源頭到流向全部都出錯。這批問題油4月初就已出貨，直到6月底才通報，7月初才陸續下架。尤其中央一開始不全面公布、不全面下架，還用「專家評估」「比例未達20%」替延後處置找理由。陳以信質疑，既然預防性下架確有需要，為何當初還要設下20%的門檻？難道19%的問題油，人民就可以安心吃下肚嗎？
陳以信說，當年頂新事件時賴清德市長重批「總統推諉責任」、「怎麼可能是地方政府能夠解決」、「中央應站出來」，對比今日賴清德總統所發不痛不癢的聲明，令人感覺荒謬可笑又為國人感到痛心。
陳以信也說，賴總統現在到處在說股市大漲，但民眾更加關心的是家中冰箱、孩子餐盤、長輩共餐到底安不安全？民進黨過去高喊「食安五環」，如今卻變成「食安破洞」，相關部會首長不是「拚食安」，竟然還在「拚輔選」。現在不只致癌風險油品與產品應該下架，連同民進黨政府都應該一併下架。
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