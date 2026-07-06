快訊

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

南非反移民潮爆衝突！國家危機都怪無證移民？

聽新聞
0:00 / 0:00

徐國勇赴美 批中共民族團結法擴大跨境鎮壓製造全球寒蟬效應

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／民進黨提供
民進黨秘書長徐國勇。圖／民進黨提供

民進黨秘書長徐國勇7月1日赴美國訪問，3日出席第55屆「美東台灣人夏令會」。他批評，中國強行實施「民族團結進步促進法」，是以團結之名行消滅之實的極權惡法，企圖擴大跨境鎮壓，製造全球性的寒蟬效應。

徐國勇赴美行，於美東時間2日在紐約台灣會館參加民進黨美東黨部舉辦的專題演講，3日上午出席第55屆「美東台灣人夏令會」。

徐國勇表示，今年是台灣民主轉型關鍵的一年，在民進黨慶祝40週年以及邁入穩健執政的第10年之際，要深深感謝所有海外鄉親在台灣民主鞏固的道路上堅定同行。

徐國勇指出，台灣當前正面臨嚴峻且複雜的內外部威脅。外部威脅主要來自中國併吞台灣的野心，其戰術已全面升級為結合法律戰、資訊戰與心理戰混合的灰色地帶作戰。

他說，北京當局在國際上全面打壓我官方與公民社會空間，更將長臂管轄延伸至海外，利用網路攻擊、監控及錯假訊息進行認知作戰；中國強行實施「民族團結進步促進法」，是以團結之名行消滅之實的極權惡法，企圖擴大跨境鎮壓，製造全球性的寒蟬效應。

針對國內政局，徐國勇說，在野黨惡意的杯葛已嚴重影響政府效能，不僅延宕中央政府總預算案，藍白兩黨更非理性阻擋民進黨提出的國安相關法案修正案。而國民黨內部部分人士配合中國敘事分化台灣，在台製造分裂、破壞團結，阻礙重大事件的社會共識；甚至附和中共的政治議程，迎合中國併吞台灣的野心，試圖泯滅台灣的主體性與自我認同。

面對極權威脅，徐國勇向鄉親報告民進黨政府如何積極打造台灣的各項國家韌性。在國安與防禦上，預計2030年前將國防預算提升至GDP的5%以看齊北約標準，並強化不對稱作戰戰力，投入無人機產業發展並加速重組「非紅供應鏈」。

他說，在經濟與供應鏈方面，台灣經貿已擺脫對中國的過度依賴，轉以美國為最大對外投資與出口市場，更在2026年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比中榮獲全球第4名，創下歷史最佳成績。

徐國勇呼籲，不論外部威脅多麼嚴峻，內部政局多麼紛擾，海內外台灣人應團結一致，守護台灣得來不易的民主自由與人權。民進黨將與海外僑界世代同行，繼續在世界各地擦亮「Team Taiwan」的招牌。

民進黨 徐國勇 美國

延伸閱讀

藍白否決中國民族團結法譴責案 綠：民眾應記住

日本藏人團體聚集中國使館前抗議 悼念紐約自焚藏人

鄭麗文：台灣不可以當麻煩製造者 國民黨證明和平的選項存在

讚林國漳是宜蘭即戰力 蕭美琴：韌性就是能盡快恢復

相關新聞

蔣萬安不甩中央訂20%…含問題油先全面下架 殷瑋曝因地方執行難

毒油食安事件持續延燒，食藥署昨正式宣布擴大下架再製產品，使用問題油含達20%以上的加工品，限今晚12時前下架。北市研考會主委殷瑋接受網路節目專訪透露，中央等同將「真正困難工作」交地方執行，讓北市衛生局「頭殼抱著燒（台語）」。

【重磅快評】毒油炸鍋後院著火 逼賴清德不得不出手

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒數日，賴清德總統今天下令咎責，稱沒有妥協空間、絕不寬貸，為毒油事件處理定調；檢視衛福部處理過程，難謂沒有誤判，連部長石崇良都認為第二層油品免下架確實怪，加深誤判疑慮。衛福部原先想踩穩科學風險管理立場行事，如果承平時期，相信沒人反對，如今後院都著火了，還來這一套，讓賴清德都忍不住要出手了。

毒油事件賴總統絕不寬貸 白委點名石崇良、姜至剛要負政治責任

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，賴清德總統今天首度發聲「該究責就要究責、絕不寬貸」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，食安危機爆發多日，至今流向仍然不明，高比例致癌油品根本未回收，點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛是否要為失職負起責任。

致癌沙拉油風暴延燒 趙少康：中央失職人民承擔

國內近日爆發中聯油脂食安事件。中廣前董事長趙少康今天表示，每次只要出了事，民進黨第一時間就是推卸責任、轉移焦點。民進黨在野時要求中央政府負起全部責任，如今自己執政，卻開始把責任推給地方、推給業者，就是不願承認中央監管失靈的問題。

國安局：引進無人機等先進科技 追蹤毒品走私

新興毒品「依托咪酯」近期在台灣開始流行，已經升級為一級毒品。國安局長蔡明彥今天在立法院表示，「依托咪酯」成品粉末主要走私來源為印度、越南、馬來西亞，先驅原料「依托咪酯酸」則是來自中國大陸，國安局將強化無人機等科技偵察手段協助執法單位。內政部也表示，以電子煙施用依托咪酯在東亞地區快速擴散，警方將以「攻防並重」方式鎖定，發動斷源掃蕩。

談致癌油 李四川：責任丟地方是不負責任

台北市長參選人沈伯洋就致癌油事件，批評競選對手、現任市長蔣萬安轉移責任。國民黨新北市長參選人李四川今天說，沈和他在新北市的競選對手（蘇巧慧）都是立委，從沒有過他們對中央提出質疑或質詢，把責任丟給地方是不負責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。