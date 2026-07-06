徐國勇赴美 批中共民族團結法擴大跨境鎮壓製造全球寒蟬效應

民進黨秘書長徐國勇7月1日赴美國訪問，3日出席第55屆「美東台灣人夏令會」。他批評，中國強行實施「民族團結進步促進法」，是以團結之名行消滅之實的極權惡法，企圖擴大跨境鎮壓，製造全球性的寒蟬效應。

徐國勇赴美行，於美東時間2日在紐約台灣會館參加民進黨美東黨部舉辦的專題演講，3日上午出席第55屆「美東台灣人夏令會」。

徐國勇表示，今年是台灣民主轉型關鍵的一年，在民進黨慶祝40週年以及邁入穩健執政的第10年之際，要深深感謝所有海外鄉親在台灣民主鞏固的道路上堅定同行。

徐國勇指出，台灣當前正面臨嚴峻且複雜的內外部威脅。外部威脅主要來自中國併吞台灣的野心，其戰術已全面升級為結合法律戰、資訊戰與心理戰混合的灰色地帶作戰。

他說，北京當局在國際上全面打壓我官方與公民社會空間，更將長臂管轄延伸至海外，利用網路攻擊、監控及錯假訊息進行認知作戰；中國強行實施「民族團結進步促進法」，是以團結之名行消滅之實的極權惡法，企圖擴大跨境鎮壓，製造全球性的寒蟬效應。

針對國內政局，徐國勇說，在野黨惡意的杯葛已嚴重影響政府效能，不僅延宕中央政府總預算案，藍白兩黨更非理性阻擋民進黨提出的國安相關法案修正案。而國民黨內部部分人士配合中國敘事分化台灣，在台製造分裂、破壞團結，阻礙重大事件的社會共識；甚至附和中共的政治議程，迎合中國併吞台灣的野心，試圖泯滅台灣的主體性與自我認同。

面對極權威脅，徐國勇向鄉親報告民進黨政府如何積極打造台灣的各項國家韌性。在國安與防禦上，預計2030年前將國防預算提升至GDP的5%以看齊北約標準，並強化不對稱作戰戰力，投入無人機產業發展並加速重組「非紅供應鏈」。

他說，在經濟與供應鏈方面，台灣經貿已擺脫對中國的過度依賴，轉以美國為最大對外投資與出口市場，更在2026年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比中榮獲全球第4名，創下歷史最佳成績。

徐國勇呼籲，不論外部威脅多麼嚴峻，內部政局多麼紛擾，海內外台灣人應團結一致，守護台灣得來不易的民主自由與人權。民進黨將與海外僑界世代同行，繼續在世界各地擦亮「Team Taiwan」的招牌。