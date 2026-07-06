嘉義輕軌延宕21年未動工 國民黨團：請問卓揆承諾還在嗎？

嘉義輕軌自2005年行政院指示交通部研議，至今已延宕21年。國民黨團書記長林沛祥今天指出，行政院長卓榮泰曾在立院公開承諾，要推動「嘉義高鐵聯外輕軌建設」總經費約 372 億元。請問行政院長卓榮泰承諾還在嗎？還是已經跟選舉支票一樣，投完票就自動失效？

林沛祥說，每到選舉的時候，嘉義就變成「希望之城」；回到選後又變成「等待之城」。人民一次又一次相信中央政府，政府卻一次又一次考驗人民的耐性，但是耐性不應該成為政府怠惰的藉口。如果今天行政院真的認為嘉義輕軌很重要，那就請拿出行動。

國民黨團副書記長許宇甄表示，嘉義輕軌不是嘉義市長黃敏惠一個人的建設，這關係到嘉義未來 20 年、30 年的發展，關係的是青年願不願意回家、企業願不願意投資、觀光客願不願意留下來消費，嘉義科學園區能不能真正串聯高鐵、台鐵、市區與產業聚落。交通建設從來不是花錢，而是投資地方的未來。

國民黨立委林倩綺說，過去質詢卓榮泰，他說「嘉義輕軌工程經費 372 億元由中央負擔，地方只需負擔約 1.6 億元的土地費。」結果事後交通部說，「院長口誤。」林倩綺批卓榮泰，嘉義的人民沒有要求特殊的對待，只要公平的對待，嘉義等待了 21 年 86 日，共7769 日，請行政院履行承諾，不要將嘉義的鄉親當作二等公民，