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影／國民黨團批政府坐視癌油傷民 要求賴清德總統道歉
國民黨團上午舉行「坐視癌油傷民 衛福部包庇業者」記者會，立委黃建賓、王育敏、林沛祥、許宇甄及廖偉翔一起高喊「總統道歉 院長下台」，國民黨團書記長林沛祥表示，最近民眾擔心孩童的營養午餐及老人社區供餐會受到影響，食藥署卻在第一時間要選擇蓋牌？主管機關必須付出政治責任，油可以回收但是民心卻不能回收。
針對賴清德總統今天早上對中聯油脂超標案稱「該停產就停產，該下架就下架。」林沛祥質疑，為什麼不是剛出事就做？為什麼第一時間要選擇蓋牌？同時，林沛祥也說，請教育部長鄭英耀不要一天到晚輔選，請公開說明這次全國校園營養午餐，到底做了哪些清查、通報、預防與家長溝通，也請衛福部必須說明，針對老人共餐長照據點社區供餐有沒有提出健康評估跟後續追蹤建議。
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