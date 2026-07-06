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中研院院士會議登場 賴總統挺經費、陳建仁拚國家隊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院今天舉行第36次院士會議，賴清德總統（左）在中研院長陳建仁（右）陪同下出席院士會議開幕。記者潘俊宏／攝影
中研院今天舉行第36次院士會議，賴清德總統（左）在中研院長陳建仁（右）陪同下出席院士會議開幕。記者潘俊宏／攝影

中央研究院第36次院士會議６日登場，逾200位海內外院士齊聚台灣，展開為期四天的院士會議，並將選出第35屆院士暨名譽院士。賴清德總統除了公開恭喜陳建仁接任新院長，並表示將對中研院的經費需求大力支持。中央研究院院長陳建仁則回應，未來將在生醫等重點領域組成「國家隊」，呼應健康台灣的國家願景。

中研院６日舉辦院士會議開幕式，歷任院長廖俊智、翁啟惠、李遠哲皆應邀出席。賴總統致詞時指出，再過兩年，中央研究院即將迎來創院百年，因此這一次的院士會議將討論百年發展的未來方向，可謂意義重大；他公開恭喜陳建仁眾望所歸接任新任院長，祝福陳建仁能以宗教家的慈悲心懷、科學家的求真精神，帶領中研院追求頂尖卓越，為學術發展、人才培育、國家進步做更多貢獻，政府一定會大力支持，給予經費來完成目標。

陳建仁指出，這次院士會議是他接任院長後首次主持的大型學術盛會。中研院自1928年創立以來，已發展為國際間少見涵蓋人文及社會科學、數理工程科學與生命科學三大領域，共33個研究所及研究中心的完整學術研究體系。而院士與研究人員始終是中研院最重要的資產，也是推動台灣學術走向國際的重要力量。

陳建仁表示，未來將進一步打造具國際競爭力的研究環境、友善的行政支援系統以及多元共融的雙語園區，吸引全球優秀人才來台發展，厚植我國學術研究實力，未來將加強與國內各研究大學及機構密切合作，組成重點人文及科技領域的「國家隊」，包含生物醫學領域等，以積極呼應健康台灣的國家願景。

至於南部院區，陳建仁提及，未來除聚焦量子科技、淨零科技、農業生技及人文社會科學等關鍵領域，也將結合南台灣既有學術與產業能量，打造具國際競爭力的研發平台，成為台灣鏈結全球科技創新與知識交流的重要窗口。

中研院院士會議每兩年召開一次。本次會議自7月6日至9日舉行，今（6）日開幕式除舉行院士證章典禮，由陳建仁頒發29位院士證章外，也安排院務報告、兩場主題演講及專題討論；7月7日至8日將進行院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，預計7月9日由全體院士投票，選出第35屆院士及名譽院士。

陳建仁 中研院 國家隊 院士 李遠哲

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