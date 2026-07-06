賴總統首對毒油事件發聲「該究責就究責」 黃國昌：誰要下台負責？

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，賴清德總統今天首度發聲「該究責就要究責」。民眾黨主席黃國昌今天表示，現在致癌油風暴已經過了幾天，為何連基本資訊揭露都沒做到，「此時賴總統喊咎責，請問是要咎誰的責？誰應該負起政治責任下台？」

針對中聯問題油案風暴持續延燒，衛福部食藥署擴大下架兩類產品，賴總統今天受訪時首度對此表態，提及「該下架就要下架」、「該預防性下架就要預防性下架」，還有「該究責就要究責，絕不寬貸」，政府同步要求257家問題油品受害業者主動公布名單，就是要讓民眾有知的權利。

黃國昌稍早在臉書發文表示，中聯致癌油引發全民對食安的擔憂，衛福部不斷地拖延與蓋牌，更是讓大眾從擔心轉為憤怒，眼見風暴過了一周，賴總統才終於發聲。2014年，越南劣質油流入台灣，民進黨當時要求3天內完整公布劣質油的流向，同時重砲抨擊前總統馬英九應該向國人道歉、時任行政院長江宜樺必須下台負責。

黃國昌反問民進黨，現在致癌油風暴已經過了幾天，為何連基本資訊揭露都沒做到？現在又是誰要負責？尤其1300公噸致癌油流向迄今未明，回收比例更是不到百分之2，衛福部卻還忙著幫忙蓋牌，根本就是罔顧國人食安，到底何時可以公布完整流向？

黃國昌表示，面對如此基本的工作，民進黨政府竟然處理的如此荒腔走板，此時賴總統喊咎責，請問是要咎誰的責？誰應該負起政治責任下台？