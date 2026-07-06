立院今考察新北交通及公共建設 侯友宜：等很久總算來了

立法院財政委員會今天赴新北市三重區考察交通及公共建設，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也將出席。新北市長侯友宜今表示，中央願意來了解地方建設，他非常歡迎，「我們等很久了，總算來了」，希望中央加快核定預算，支持新北市各項建設。

侯友宜今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，接受媒體聯訪時表示，中央到三重考察地方建設，「有來是好事情」，很多建設新北市因等不及中央預算，早已自行編列經費，有些工程甚至已經進行中、快要完成。

侯友宜指出，也有部分建設屬中央權責，新北市已多次向中央反映，但遲遲沒有下文，「等了很久，總算來了。」他希望中央趁此次考察，能盡快支持地方建設，尤其像停車場前瞻計畫等補助，能夠儘速核定。