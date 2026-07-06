食藥署昨公布用致癌油品下游名單 國民黨團批：為何第一時間蓋牌？

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標案，食藥署昨公布有用到相關油品下游257家業者。國民黨團書記長林沛祥今天質疑，食藥署為何第一時間要選擇蓋牌？主管機關必須付出政治責任，油可以回收但是民心卻不能回收。

針對賴清德總統今天早上對中聯油脂超標案稱「該停產就停產，該下架就下架。」林沛祥質疑，為什麼不是剛出事就做？為什麼第一時間要選擇蓋牌？同時，林沛祥也說，請教育部長鄭英耀不要一天到晚輔選，請公開說明這次全國校園營養午餐，到底做了哪些清查、通報、預防與家長溝通，也請衛福部必須說明，針對老人共餐長照據點社區供餐有沒有提出健康評估跟後續追蹤建議。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，此事件再次證明，我國食安制度仍然嚴重的依賴業者自主檢驗。中央政府口口聲聲宣稱要建立源頭管理、追溯追蹤制度，但真正發生重大的食安事件的時候，卻無法在第一時間就掌握所有的流向，更無法迅速的公布完整受影響的產品跟名單。請問食藥署，多年投入的食品追溯系統到底發揮了什麼功能？政府花了這麼多的預算建立的究竟是真正有效的管理制度，還是一套只存在紙上的行政流程呢？

國民黨立委王育敏指出，中央政府應該要求含有毒油的食品是全面的下架，而不是選擇性的還說什麼20%，只要含有這個成分的，應該全面進行預防性的下架。過去民進黨政府高喊的食安五環，現在是完全的破功，反而讓人民持續在恐慌當中，這就是一個不負責任的政府。希望中央政府要做到你該做的責任，千萬不要想甩鍋到地方去。

國民黨立委廖偉翔指出四點，第一，賴總統應該要親自出面，向全體國人說明並且道歉，行政院長卓榮泰也應該要盡速召開跨部會的記者會專案小組統籌全案，甚至要率部會到立法院來報告，或是每日召開記者會向人民報告目前的進度，讓人民安心。第二，行政院的官網應該要成立毒油專區，公開完整的流向、產品、批號，不設任何的門檻，並設退貨跟求償的單一窗口。第三，換原料的這一個換原料換產地的強制首批的主批查驗，結果沒有出來不准出貨。那後市場查驗也要從半年一次改成逐批監測。第四，要徹底的改造食安辦公室。建立跨部會及時截斷的機制。在校園、軍隊、醫療、長照共餐系統24小時要趕快、盡速的全面的清查。

國民黨立委黃建賓表示，當年的馬政府時代，除了成立網路專區來提供即時的訊息之外，連同法務部和環保署，甚至消保會全部都動起來處理食安的問題，結果此時此刻連食藥署都慢慢拍。食安不是用口號喊一喊食安就會安全，後續該怎麼做相信全國的民眾都睜大著眼睛在看，不要再讓油品在一次的殘害台灣人民的健康